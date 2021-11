Het merk van de rijzende zon! Dit is wat het Nissan-logo betekent

Toeristen in Japan doen al snel iets fout. Er zijn zoveel ongeschreven regels en beleefdheden, dat je door de sakura het bos al snel niet meer ziet. Zelfs handelingen waar je normaal niet over nadenkt, kosten je hoofdbrekens. Het is maar goed dat visitekaartjes dankzij de digitalisering nauwelijks meer uitgewisseld worden, want dat luistert in Japan heel nauw. Je pak hem met twee handen aan, leest hem vervolgens heel uitgebreid en stopt het kaartje vervolgens in de linkerbinnenzak van je jasje. Dicht bij je hart. Met één hand aanpakken is al onbeleefd, en het kaartje achteloos in je portemonnee of - Japanner krijgt rolberoerte - kontzak stoppen, is volledig uit den boze.

Daar staat veel fijns tegenover: geen propje op de grond, geen scooter van Takuhai (Thuisbezorgd) die je van je sokken rijdt, geen fiets die op slot staat, geen mens die voordringt. Maar doordringen tot de Japanse ziel? Mwah. Een verhaal over een logo van een Japans merk krijgt al snel de symboliek die wij nuchtere Nederlanders associëren met de Happinez. Dat geldt ook voor Nissan. De rijzende zon, symbool van Japan, breekt er regelmatig door.

Wat is het verschil tussen Datsun en Nissan?

Eerst even over het verschil tussen Datsun en Nissan. Datsun maakte in de jaren tien van de vorige eeuw al auto's en heette aanvankelijk DAT, een samenvoeging van de namen van oprichters Den, Aoyama en Takeuchi. Later werd het Datson. Son betekent zoon, maar ook verlies. En dus werd de naam in 1931 veranderd in Datsun - waarbij sun verwijst naar de zon. Na allerlei fusies wordt Datsun onderdeel van de Nissan Motor Company, opgericht in 1934. Pas in 1966 maken Nederland en België kennis met het merk. Tot 1984 komen alle auto's voor de export als Datsun op de markt.

Ook in het Nissan-logo zit de opgaande zon

Ook bij Nissan is de zon alomtegenwoordig. Nissan kun je vrij vertalen als Product van de zon of Geboorte van de zon. Maar er zit nog iets achter. Een van de kernwaarden van Nissan, is "Shisei tenjitsu o tsuranuku". Dat betekent vrij vertaald "Als je ergens echt in gelooft, dringt het zelfs door tot de zon". Het eerste logo werd in 1934 van Datsun overgenomen en bestond uit een blauwe rechthoek met de bedrijfsnaam in kapitalen erop, daarachter komt de rijzende rode zon tevoorschijn.

Logo's Datsun en Nissan zijn vaak gewijzigd

De logo's van Datsun en Nissan worden in de jaren vijftig, zestig en zeventig vaak gewijzigd. In 1986 komt er duidelijkheid: de naam Datsun verdwijnt (in Europa en Noord-Amerika was dit twee jaar eerder al gebeurd) en alle auto's van Nissan krijgen hetzelfde embleem. Dat is vrijwel identiek aan het oude logo uit de jaren dertig: blauwe rechthoek, witte letters, rijzende zon erachter. In 1990 maken blauw en rood plaats voor grijs, maar de contouren blijven hetzelfde. De laatste update komt in 2020: geheel volgens de mode heeft Nissan nu een tweedimensionaal logo. Twee dunne lijnen symboliseren de zon, in het midden staat het woord Nissan in ranke letters geschreven.