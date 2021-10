Waarom heeft de elektrische Toyota bZ4X zo'n gek Tesla-stuurtje?

Maar laten we de Toyota bZ4X eerst even voorstellen. Hij is de productieversie van het gelijknamige studiemodel, dat Toyota in april dit jaar presenteerde. De bZ4X is samen ontwikkeld met Subaru, dat dezelfde auto als Subaru Solterra op de markt brengt. Beide staan op het nieuwe e-TNGA-platform voor volledig elektrische voertuigen.

Toyota is op weg naar "zero emission", lezen we in het bZ4X-persbericht, ook al lobbyt de fabrikant achter de schermen keihard om milieuwetgeving van tafel te krijgen. Het merk heeft de afgelopen jaren vol ingezet op hybrides en waterstoftechniek. Op het gebied van volledig elektrische auto's heeft het een inhaalslag te maken.

Toyota bZ4X net zo groot als RAV4, maar ruimer

Toyota is nog een beetje vaag over de afmetingen van de bZ4X, maar uit de persinformatie kunnen we opmaken dat de suv zo groot is als een Toyota RAV4. Doordat de elektrische aandrijflijn minder ruimte inneemt dat een brandstofmotor, transmissie en aandrijfassen kon de wielbasis met 16 centimeter worden vergroot, wat ten goede komt aan de ruimte in de cabine.

Twee versies bZ4X: voorwiel- en vierwielaangedreven

Als de Toyota bZ4X volgend jaar in de verkoop gaat, hebben kopers en leaserijders de keuze uit twee versies. De eerste heeft voorwielaandrijving en een 204 pk / 265 Nm sterke elektromotor. Hij gaat in 8,4 seconden naar 100 km/h en is begrensd op een topsnelheid van 160 km/h.

De tweede variant heeft vierwielaandrijving, met twee elektromotor die samen 218 pk en 336 Nm leveren. Ook deze is begrensd op 160 km/h, maar gaat iets sneller naar 100 km/h: in 7,7 seconden. Beide uitvoeringen van de Toyota bZ4X beschikken over one-pedal driving, waarbij je de rem nauwelijks hoeft aan te raken.

WLTP-actieradius van meer dan 450 kilometer

De batterijgrootte is 71,4 kWh. Met een volle lading zou de bZ4X ruim 450 kilometer ver moeten kunnen komen. Volgens Toyota wordt de range van de bZ4X niet veel minder als het koud is, dankzij een verwarmingssysteem voor de batterij. Hoe snel de auto laadt, meldt Toyota niet. Alleen dat hij bij een 150 kW-lader na een half uur weer voor 80 procent vol zit.



Half vliegtuigstuurtje en zonnepanelen op het dak

In het interieur van de bZ4X valt op dat een half vliegtuigstuurtje optioneel is. Die is gekoppeld aan een steer-by-wire-systeem. Dat betekent dat er geen mechanische verbinding meer zit tussen het stuur en de wielen. De bZ4X wordt elektronisch bestuurd, met een variabele overbrenging. Overpakken is niet meer nodig. 'Full-lock' kan worden bereikt met een draai van 150 graden.

Optioneel zijn ook zonnepanelen op het dak. Die zijn altijd actief en vullen de batterij dus ook als de auto is uitgeschakeld. Toyota zegt dat de panelen goed zijn voor 1800 kilometer extra bereik per jaar. Maar dat is een beetje een nietszeggend cijfer. Waar is dat op gebaseerd? Het aantal zonuren in Japan, in Zuid-Frankrijk, op de Bahama's, in Noorwegen in de winter?