Hoe een visnet in een elektrische Hyundai Ioniq 5 belandt

Van de rapporten die rond de klimaattop in Glasgow verschenen, word je niet vrolijk. Er wordt snel naar autofabrikanten met een beschuldigende vinger, maar juist in de autowereld zijn er veel initiatieven om de aarde schoner en leefbaarder te maken.

Zo presenteerde Hyundai afgelopen zomer de elektrische Ioniq 5, de eerste van een reeks Ioniq-modellen die de toekomst van het merk definiëren. Deze modellen krijgen allemaal geen evenknie meer met een benzine- of dieselmotor, maar eigenlijk is dat niet het meest opzienbarend. De Koreanen proberen ook op andere manieren hun steentje bij te dragen aan een beter milieu.



In de Ioniq 5 zit je op plastic flessen

De Ioniq 5 is ontworpen als ecologisch visitekaartje van Hyundai. Op plekken waar je het niet verwacht, is gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. De portierbekleding is bijvoorbeeld gemaakt van gerecycled papier, terwijl de stoelbekleding van de Ioniq 5 gedeeltelijk is gemaakt van oude petflessen. Die worden schoongemaakt, geplet en in kleine stukjes versnipperd. Die kleine stukjes worden omgesmolten, tot ze geschikt zijn als bekleding voor de stoelen.

“Door gerecyclede petflessen te hergebruiken, willen we mensen laten nadenken hoe je wegwerpartikelen kunt omvormen tot nieuwe producten. Al zou het uiteraard beter zijn als niemand meer petflessen gebruikt”, zegt Chanki Park, die als interieurdesigner bij Hyundai werkt.



Visnetten onder je schoenen

Er zijn meer materialen die een nieuwe bestemming kunnen krijgen in een auto. Plastic en visserijafval vormen een groot probleem voor het ecosysteem in zeeën en oceanen. Vissen kunnen bijvoorbeeld verstrikt raken in achtergelaten visnetten (‘spooknetten’).

Automerken zijn vooral goed in het bouwen van auto’s, dus werken ze samen met gespecialiseerde partners om hier iets aan te doen. Hyundai koos voor een samenwerking met Healthy Seas. Deze organisatie verwijdert samen met vrijwillige duikers visserijafval, zodat het onderwaterecosysteem zich kan herstellen. Het verzamelde afval wordt gerecycled tot nieuwe materialen, en die kun je in auto’s gebruiken. Van de visnetten kun je bijvoorbeeld econyl maken, een nylongaren dat de basis is voor nieuwe toepassingen. De vloermatten in de Ioniq 5 zijn van dit materiaal gemaakt.

580 miljoen kilo afval

Dat Healthy Seas en de duikers geen overbodig werk verrichten, laten de cijfers op pijnlijke wijze zien. De Verenigde Naties berekende dat zwerfafval van vissers elk jaar voor 580 miljoen kilo afval zorgt; 10 procent van al het zwerfvuil in zee. De spooknetten kunnen nog decennialang dodelijk zijn voor zeedieren.

Hyundai Ioniq 6 en 7

De Ioniq 5 is het begin van Hyundai’s streven naar een meer duurzame toekomst. Bij elk nieuw model gaat het merk een stapje verder. De elektrische Ioniq 6, een grote sedan die in 2022 komt, is nog een stukje duurzamer. En de SUV Ioniq 7, op de planning voor 2024, krijgt nog meer natuurlijke en gerecyclede materialen. Op den duur wil Hyundai nieuwe auto’s bouwen met afgedankte en gerecyclede onderdelen van oude modellen. In het jaar 2045 wil Hyundai klimaatneutraal zijn.