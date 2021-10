Marktplaats: 'corona en chiptekort zorgt voor run op tweedehands auto's'

Marktplaats ziet dat gebruikers driftig blijven zoeken naar een gebruikte auto. Traditioneel piekt de vraag naar occasions in de lente, maar dit jaar blijft het aantal zoekopdrachten ook daarna op een torenhoog niveau. Het aantal reacties per advertentie is sinds 2018 niet zo hoog geweest. En ook ligt de gemiddelde vraagprijs voor een tweedehands auto nu 15 procent hoger dan in 2020.

Meer dan de helft van de occasionkopers vertrouwt de verkoper niet

Uit onderzoek van Marktplaats onder duizend potentiële kopers blijkt dat veel mensen de aanschaf van een occasion spannend vinden. Zo'n 55 procent heeft er bijvoorbeeld moeite mee om de verkoper te vertrouwen. Het is dus niet vreemd dat 70 procent van de respondenten zegt advies te vragen van mensen om zich heen bij de aankoop van een auto. Bijna een kwart weet niks van auto's, maar doet tegenover de verkoper alsof.

Merk en uiterlijk vinden kopers van tweedehands auto's niet belangrijk

Ongeveer 85 procent van alle auto-advertenties op Marktplaats wordt geplaatst door een autobedrijf. Nederlanders kopen een tweedehands auto liever van een dealer of garagebedrijf dan van een particulier. Het belangrijkst vinden ze de aanschafprijs, de kilometerstand, de technische staat van de auto en het bouwjaar. Gek genoeg vinden ze het merk en hoe de occasion eruitziet niet zo belangrijk.

Marktplaats start WhatsApp-hulplijn voor aankoopadvies occasions

"Sinds we weten dat bijna 70 procent van de Nederlanders anderen om advies vraagt, zijn we een pilot begonnen", zegt Maaike Veeling van Marktplaats. "Samen met de redactie van Auto Review openen we een WhatsApp-hulplijn, waar autokopers advies kunnen krijgen tijdens de zoektocht én het aankoopproces. De WhatsApp Auto Assistent is te bereiken via het telefoonnummer 06-85393280."