Auto Review 11 in de winkel - Hyundai Ioniq 5 vernedert Audi en BMW

Kortom, de premium-Duitsers - de Audi Q4 E-Tron en BMW iX3 - maken geen schijn van kans. In Zuid-Korea lopen ze voorop als het om elektrische auto's gaat, dat kun je ook lezen in onze review van de Kia EV6.

Peugeot 308: om te janken zo mooi

"Kan iets frisser dan het fris is, wulpser dan het wulpste", dichtte Maarten van Roozendaal in zijn nummer Mooi. De designafdeling van Peugeot overtreft zichzelf de laatste jaren telkens weer. De wat fletse 308 maakt plaats voor een fris en wulps model.

Ford GT: De 24 uur van de Ford GT

De Ford GT is niet zomaar een supercar. Zijn wieg stond in een garagebox, pal aan de pitstraat van het circuit. Hij werd ontwikkeld met één doel voor ogen: races winnen. Er verscheen ook een straatversie van de marathonloper. En die stond een heel etmaal lang tot onze volledig beschikking.



Tesla Model Y: Tesla's voorsprong krimpt

Tesla ging als een speer: het bouwde volwassen elektrische modellen in een tijd dat grote automerken aanmodderden met EV's waarmee je de stad niet uit durfde - zo klein waren de batterijen. De nieuwe Model Y arriveert later dan verwacht en stuit op serieuze concurrentie.

Vergelijkende test: Dacia Sandero, Hyundai i20, Opel Corsa

Autorijden wordt steeds duurder, maar gelukkig hoef je tegenwoordig niet per se een dure middenklasser te kopen als je een fatsoenlijke portie ruimte en comfort wenst. De Dacia Sandero, Hyundai i20 en Opel Corsa hebben veel te bieden, maar je staat niet continu in het rood vanwege de hoge kosten.



