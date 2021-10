De nieuwe Corvette Z06 heeft de sterkste turboloze V8 aller tijden

Met de achtste generatie Corvette heeft Chevrolet het over een compleet andere boeg gegooid. Zijn atmosferische V8 ligt niet langer voorin – zoals hij dat sinds 1953 altijd lag – maar in het midden. De krachtbron is 6,2 liter groot en levert 497 pk en 630 Nm. Hij is gekoppeld aan een achttraps automaat met dubbele koppeling en drijft (uiteraard) de achterwielen aan.

Corvette Z06 met een kleinere, maar sterkere V8

Boven de gewone Corvette staat sinds jaar en dag de Z06. In de C7 was die uitgerust met een supercharged V8 met 659 pk en 881 Nm. Voor de nieuwe 06 kiest Chevrolet echter voor een atmosferische motor: een kleinere V8 dan in de Corvette (5,5 liter tegenover 6,2 liter), maar met een zogeheten flat-plane crank, een platte krukas.

Racemotor uit de Corvette C8.R met 679 pk

Het is het blok uit de Corvette C8.R-racewagen, dat sneller op het gaspedaal reageert en in staat is om hogere toerentallen te draaien dan de motor uit de reguliere Corvette. Het resultaat is een vermogen van 679 pk en 623 Nm. En daarmee heeft de Z06 de krachtigste atmosferische V8 aller tijden.

Z06 liefst 9 centimeter breder dan gewone Corvette

Opvallend is ook dat de Z06 maar liefst 9 centimeter breder is dan de Corvette. Het is moeilijk om te zien, maar de achterste wielkasten zijn op een subtiele manier uitgebouwd om plaats te maken voor bredere achterbanden. Je kunt de Z06 verder herkennen aan de andere luchtinlaten op de flanken, zijn anders gestileerde voorkant en de vier uitlaten in het midden.

Z07 Performance-pakket voegt enorme vleugel toe

Vind je de Z06 niet opvallend genoeg, vink dan het Z07 Performance-pakket aan op de optielijst. Dan krijg je een grote vleugel op de achtersteven en zogenoemde canards voor de voorwielen. Ook is de Z07-versie standaard uitgerust met keramische remmen en een straffer onderstel.