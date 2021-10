Oh nee! Is er nou ook al een tekort aan winterbanden?

Wil je je auto dit jaar voorzien van all-season- of winterbanden, dan vis je mogelijk naast het net. In de afgelopen tien jaar is de voorraad winterbanden in Nederland nog nooit zo laag geweest, blijkt uit onderzoek van het bandenportaal Tyres in Stock. De belangrijkste reden zijn de sinds april omhoog geschoten containertarieven, waardoor de importeurs minder voorraad hebben besteld.

Voor het eerst verplicht winterbanden in Franse berggebieden

Daarbij geldt nu voor het eerst een winterbandenplicht in de Franse berggebieden, zoals deze al langer geldt in Duitsland. Dat zorgt ervoor dat er enorme hoeveelheden all-season- en winterbanden vanuit Duitsland en Nederland naar Frankrijk worden vervoerd. De voorraad in Frankrijk is verdubbeld in de afgelopen drie weken. Volgens Tyres in Stock beginnen nu met name de winterbanden voor bestelwagens in Nederland schaars te worden.

All-season-banden populairder in Nederland dan winterbanden

De prijzen van banden zijn overigens sterk gestegen, de nieuwe voorraad is soms wel 50 procent duurder. Naar verwachting worden er dit jaar in Nederland voor het eerst meer all-season-banden verkocht dan winterbanden. Als all-season-banden zijn voorzien van het zogeheten 3-peak-bergsymbool, dan mogen ze ook worden gebruikt in landen waar een winterbandenplicht geldt.