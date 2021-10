Waarom de gemiddelde 911-rijder het in zijn broek doet voor deze Porsche Cayman

De hardliners onder de 911-fans halen hun neus op voor de kleinere sportwagens van het merk. Ze moeten niks hebben van de Boxster en de Cayman; echte mannen met haar op de borst rijden immers Porsche 911. Zeggen ze. Nou, heren van de 911-fanclub, stap dan maar eens achter het stuur van de Porsche 718 Cayman GT4 RS. Jullie borsthaar schiet spontaan uit de krul!

Meer downforce, meer vermogen



Porsche gaf de topversie van de Cayman GT4 de typische RS-behandeling. Dat wil zeggen dat er veel lichtgewicht materialen zijn toegepast, maar ook was er volop aandacht voor meer downforce. Kijk maar eens naar die giga achtervleugel! Daarnaast moet de RS-versie nog beter met zijn bestuurder communiceren, zodat hij of zij het eveneens verhoogde vermogen optimaal kan benutten.



Gaat de Cayman GT4 RS de 911 pakken?



Wat de exacte specificaties van de Cayman GT4 RS zijn, houdt Porsche nog even geheim. Maar dat hij meer dan 420 pk en 420 newtonmeter krijgt, staat wel vast. Even ter vergelijking: een standaard 911 Carrera moet het met een schamele 385 pk doen en heeft 4,2 seconden nodig om van 0 naar 100 km/h te sprinten. De Cayman GT4 doet die oefening in 4,4 tellen, dus reken maar dat de Cayman GT4 RS de gemiddelde 911 het vuur na aan de schenen legt!

Stuk sneller dan de 'gewone' Cayman GT4



Om aan te tonen dat de Cayman GT4 RS niet is bedacht door studeerkamergeleerden, stuurde Porsche testrijder Jörg Bergmeister de 20,832 kilometer lange Nordschleife op. Hij klaarde het benchmark-rondje in 7:04,511 minuten, oftewel 23,6 seconden sneller dan de 'gewone' 718 Cayman GT4.



'Een van de scherpst sturende Porsches ooit'



Bergmeister speelde wel een klein beetje vals, want hij gebruikte Michelin Pilot Sport Cup 2 R-banden. Die liggen straks niet standaard onder de auto, maar zijn wel als optie te bestellen. De testrijder vindt de scherp geslepen Cayman best een lekker karretje: "De GT4 RS is één van de scherpst sturende auto’s die Porsche ooit heeft ontwikkeld. En de adembenemende sound moet je echt zelf ervaren”, aldus der Jörg. Daar moeten we nog even op wachten, want de officiële introductie duurt is in november 2021.