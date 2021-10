Taiwanese iPhone-fabrikant Foxconn onthult twee elektrische auto's

De Foxconn Technology Group is een joint venture aangegaan met de Taiwanese autofabrikant Yulon Motors. Foxtron - zoals het nieuwe bedrijf heet - moet op termijn een wereldspeler worden op het gebied van elektrische auto's. Die torenhoge ambitie blijkt uit onder meer het feit dat de Model E samen met Pininfarina is ontworpen en dat Foxtron recent een Amerikaanse fabriek heeft overgenomen van Lordstown Motors (die van de elektrische pick-ups).

Foxtron Model E heeft Pininfarina-design en maximaal 750 pk

Foxtron heeft vandaag drie modellen onthuld, waarvan we er eentje gaan negeren omdat het een elektrische touringcar is: de Model T. Relevanter zijn de Model C en model E. Die laatste is een premium-sedan met maximaal 750 pk en een sprintvermogen om u tegen te zeggen: 2,8 seconden naar 100 km/h. Wat voor batterij er in de Model E ligt, weten we niet, maar Foxtron noemt een elektrische actieradius van 750 kilometer.

Model C wordt een BMW iX3-concurrent met bereik van 700 km

De Model C is een elektrische suv, die met zijn lengte van 4,64 meter en wielbasis van 2,86 meter in de klasse van de BMW iX3 en Jaguar I-Pace valt. Ook over de Model C is nog weinig bekend. We weten alleen dat de zevenzits suv in 3,8 seconden naar 100 km/h sprint en een bereik van maximaal 700 kilometer heeft. De Foxtron Model C en Model E komen in 2023 op de markt, eerst in het thuisland Taiwan.