Maserati Grecale wordt uitgesteld! Maserati kan niet genoeg computerchips krijgen

De Maserati Grecale zou op 16 november aan het publiek worden voorgesteld. Dat wordt nu ergens in de lente van 2022. Het probleem? Maserati kan niet aan genoeg computerchips komen om de serieproductie van de Grecale op te starten. Het wereldwijde tekort aan chips heeft in de afgelopen maanden geleid tot grote problemen bij autofabrikanten. Meerdere merken hebben hun productielijnen al tijdelijk moeten stilleggen.

Maserati Grecale is een sport-suv in Stelvio-formaat

De Grecale komt in het leveringsprogramma van Maserati onder de Levante te staan en is van het formaat Alfa Romeo Stelvio. Over de aandrijving weten we nog niets, maar we gaan ervan uit dat Maserati sowieso de mild hybrid-aandrijflijn van de Maserati Ghibli Hybrid in de Grecale lepelt. Die haalt 330 pk en 450 Nm uit een 2,0-liter turbomotor met 48V-techniek.



Net als de Maserati Ghibli, vernoemd naar een windsoort

Net als de Maserati Ghibli en Levante, is de Grecale genoemd naar een windsoort (de vertaling van het Italiaanse woord 'grecale' is 'Griekse wind'). Andere Maserati's die naar windsoorten zijn genoemd, zijn de Bora, Khamsin en Mistral. Quattroporte - die andere bekende Maserati-naam - klinkt heel exotisch, maar is letterlijk vertaald gewoon 'Vierdeurs'.