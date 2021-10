Brandbrief aan politieke partijen: 'Investeer nou eens structureel in mobiliteit!'

Mobiliteit ligt uitdrukkelijk op de formatietafel, maar het scenario dreigt dat de onderhandelaars aan de formatietafel alleen met eenmalige potjes komen in plaats van structurele investeringen, vreest de Mobiliteitsalliantie. In het samenwerkingsverband zijn vijfentwintig mobiliteitspartijen verenigd, zoals de Rai Vereniging, de ANWB en de Bovag. Volgens de alliantie is het budget voor mobiliteit en bereikbaarheid als percentage van het BBP de afgelopen jaren fors gekelderd. En dat terwijl er binnen nu en 2030 zo'n 1 miljoen woningen bijkomen en tot 2040 meer dan 1,5 miljoen Nederlanders.

Overheid komt miljarden te kort voor in stand houden infrastructuur

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt jaarlijks 1 miljard euro te kort om de bestaande infrastructuur in stand te houden. Daarbij vragen investeringen in de infrastructuur van de toekomst ook nog eens 3 miljard euro per jaar tot 2040, aldus de Mobiliteitsalliantie. "Steeds waren we bezig om het ene gat met het andere te dichten", schrijft voorzitter Steven van Eijck. "Het gaat niet lang duren voordat dit ons opbreekt. We ervaren iedere dag al wat de afsluiting van de Haringvlietbrug voor effect heeft op de maatschappij. Als we nu niets doen, gaan dit soort taferelen zich vaker voordoen. Op de weg, op het spoort, in het OV en op het fietspad."



Mobiliteitsbehoefte neemt, ondanks meer thuiswerken, nog steeds toe

De alliantie verwijst naar de recente Integrale Mobiliteitsanalyse van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, die aantoont aan dat de mobiliteitsbehoefte en het aantal verplaatsingen, ondanks meer thuiswerken, de komende decennia met tientallen procenten toenemen. “Naast de beheer- en onderhoudsopgaven moeten dus ook de infraknelpunten worden opgelost om deze groei het hoofd te kunnen bieden", zegt Van Eijck. "En om betere en snellere verbindingen te realiseren: naar het buitenland, tussen de landsdelen, van en naar de Randstad én binnen stedelijk gebied.”