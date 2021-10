China is de grootste automarkt ter wereld. En kopers daar hebben duidelijk andere voorkeuren dan in bijvoorbeeld Europa of de Verenigde Staten. Een voorbeeld daarvan zijn de modellen met lange wielbasis die Westerse fabrikanten er aanbieden. BMW heeft een 3-serie L in het Chinese leveringsprogramma staan, Peugeot een 508 L en Range Rover zelfs een Evoque L. Hebben Chinese consumenten achter meer beenruimte nodig? Nee, de verlengde modellen zijn puur een statussymbool.

Chinese automerken monteren al karaoke-microfoons in hun modellen

Recent zijn Chinese autokopers ook gaan vragen om karaoke-apps, zoals Changba. Lokale fabrikanten als BYD, Nio en XPeng springen erop in en bieden hun modellen met karaoke-microfoons aan, maar Westerse fabrikanten laten het tot nu toe afweten. "Dit is een grote uitdaging voor ons", zei BMW's techbaas Christoph Grote tegen Automotive News. "Chinese klanten zijn de meest veeleisende ter wereld als het op digitale technologie in de auto aankomt."

Westerse fabrikanten zijn enorm afhankelijk van de Chinese markt

En hoe belachelijk karaoke in de auto ook klinkt in Westerse oren, fabrikanten als BMW en Volkswagen zullen de mogelijkheid toch moeten aanbieden. BMW verkoopt 36 procent van al zijn auto's in China. Bij Volkswagen ligt dat percentage zelfs op 40 procent. Beide zijn dus buitenproportioneel afhankelijk van de Chinese markt. Want als je je afvraagt waar die enorme BMW-grilles vandaan komen? Die zijn er om aan de Chinese smaak van overdadigheid en 'kijk mij eens rijk zijn' te voldoen.