Overheid schroeft subsidie voor elektrische auto's nóg verder terug

Hoe zat het ook alweer? Als je als particulier een nieuwe of gebruikte elektrische auto koopt of private-leaset, kun je van de overheid subsidie krijgen. Dat bedrag ligt momenteel op 4000 euro voor nieuwe auto's en 2000 euro voor occasions. Volgend jaar blijft dat laatste bedrag gelijk, maar daalt de subsidie voor een nieuwe EV dus naar 3350 euro.

Waarom de subsidie voor elektrische auto's nog verder omlaag gaat

Waarom op Prinsjesdag 3700 euro werd gecommuniceerd en nu opeens 3350 euro, is niet helemaal duidelijk. Volgens het ministerie gaat de subsidie omlaag omdat nieuwe elektrische auto's steeds minder duur worden. Ook kunnen er meer particulieren in aanmerking komen voor de regeling als het bedrag naar beneden wordt bijgesteld. In januari was de pot voor nieuwe EV's al na één dag op.

Vanaf 2025 helemaal geen subsidie meer voor nieuwe elektrische auto's

In de komende jaren gaat het subsidiebedrag in stapjes omlaag, naar 2550 euro in 2024. Een jaar later verdwijnt de stimuleringsmaatregel in zijn geheel. Positief is dat de overheid heeft besloten om tussen nu en 2024 precies 90 miljoen euro meer in de subsidiepot te stoppen. Daarvan is 80 miljoen bedoeld voor nieuwe auto's en 10 miljoen voor tweedehandse.

Subsidie voor tweedehands elektrische auto's is minder populair

De subsidieregeling voor gebruikte EV's is een stuk minder populair dan die voor nieuwe. Aan het einde van 2020 bleef er 750.000 euro ongebruikt over (de pot voor nieuwe auto's was eerder in het jaar al na drie dagen leeg). Voor 2021 was er een budget beschikbaar van 13,5 miljoen euro, dat eind augustus volledig benut was. Zo'n 6750 mensen maakten er gebruik van.