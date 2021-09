Bovag en Rai: 'Belachelijk dat overheid lage bijtelling voor elektrische auto's verhoogd'

Het verhogen van de bijtelling van 8 naar 12 procent begin dit jaar heeft een elektrische verkoopdaling tot gevolg gehad, schrijft de Bovag. EV's hadden in 2020 een marktaandeel van 20,5 procent, volgens de organisatie, in 2021 is dat tot nu toe iets gedaald naar 18 procent.

Bovag wil dat de verhoging van de lage bijtelling wordt teruggedraaid

Bovag-voorzitter Han ten Broeke: "De oproep van de Bovag aan de politiek is om de verhoging van de bijtelling [voor elektrische auto's] terug te draaien zodat duurzame mobiliteit het noodzakelijke zetje krijgt en de klimaatdoelstellingen van Nederland en Europa in het vizier blijven."

'Stel subsidiepot voor particuliere elektrische auto's nu beschikbaar'

Ook wil de organisatie dat er iets gebeurd aan de subsidieregeling voor particulieren. Het bedrag voor nieuwe auto's gaat per 1 januari 2022 omlaag van 4000 naar 3700 euro, maar tegelijkertijd is er wel een veel grotere pot beschikbaar. De pot voor 2021 was al na één dag leeg, dus particulieren die van de regeling gebruik willen maken, moeten nog een paar maanden wachten.

Ten Broeke: "Graag herhalen we ons pleidooi om de zogenoemde 'jaarschotten' uit de subsidieregelingen voor particuliere aanschaf van EV's te halen en het totale budget voor nieuwe en gebruikte auto’s per direct ter beschikking te stellen. Hiermee wordt sneller meer CO2-winst behaald en onzekerheid en terughoudendheid bij kopers weggenomen."

Waar blijft de aanschafsubsidie voor elektrische vrachtwagens?

De Rai Vereniging vindt bovendien dat er te veel onduidelijkheid is over de aanschafsubsidie voor elektrische vrachtwagens, zoals die in het Klimaatakkoord is afgesproken. “Met de toekomstige invoering van zero-emissiezones voor de stadslogistiek, verkeren ondernemers nog steeds in onzekerheid door het uitblijven van de beloofde subsidies", zegt voorzitter Steven van Eijk. "Het is tijd voor duidelijkheid, zodat naast gebruikers ook de automotive industrie de nodige investeringsprikkel ontvangt."