Doordat veel mensen thuiswerkten in coronatijd is het aantal files behoorlijk gedaald. Op dit moment gaan weer meer mensen naar kantoor, maar ook nu staan we 's ochtends en 's avonds niet massaal stil. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is deze situatie blijvend. Daarom is het mogelijk niet meer nodig om te investeren in de uitbreiding van het Nederlandse netwerk aan wegen, aldus de organisatie.

Overheid moet uitbreidingsplannen tegen het licht houden, aldus Planbureau

Het Planbureau adviseert de overheid dan ook om de uitbreidingsplannen voor snelwegen waar vaak files staan nog eens goed tegen het licht te houden. Veel werkgevers hebben tijdens de coronacrisis gemerkt dat thuiswerken uitstekend werkt en roepen hun medewerkers niet massaal terug naar kantoor. Het is, volgens het Planbureau, niet zo dat de totale verkeersdichtheid op de Nederlandse wegen afneemt, maar de spreiding zal groter zijn. Met andere woorden: de spits zal rustiger blijven.

Mobiliteitsalliantie waarschuwt al langer voor coronabijziendheid

De Mobiliteitsalliantie - een samenwerkingsverband van 25 partijen in de mobiliteitssector - begrijpt niets van het advies van het Planbureau. "We waarschuwden al eerder voor coronabijziendheid", aldus voorzitter Steven van Eijck. "Het Planbureau richt zich eenzijdig op de korte termijn. [...] Er komen tot 2030 1 miljoen woningen bij en tot 2040 bijna 2 miljoen Nederlanders. Nu niks doen zorgt dat we vastlopen. Dat laten gebeuren is niet de manier om ander reisgedrag af te dwingen."

Het Nederlandse wegverkeer zit alweer op 90 procent van voor corona

Zelfs nu het thuiswerkadvies nog van kracht is, zit het aantal passagiers in het OV alweer op 75 procent van voor corona, schrijft de Mobiliteitsalliantie. Op de weg zitten we al op 90 procent, mede doordat meer mensen voor individueel vervoer kiezen. In de Mobiliteitsanalyse van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat valt te lezen dat "het daadwerkelijke aantal verplaatsingen de komende decennia met tientallen procenten toeneemt."

Studies naar verkeersintensiteit worden altijd ingehaald door de realiteit

Voor het autoverkeer ligt de verwachting tussen de min 6 en plus 32 procent. Ook het goederenvervoer over de weg zal sterk toenemen, naar verwachting met 5 tot 27 procent. In deze berekening is al rekening gehouden met een verwachte afname van het woon- werkverkeer. In het verleden is gebleken dat dergelijke studies steeds werden ingehaald door de realiteit, volgens de Mobiliteitsalliantie. De groei was altijd hoger dan voorzien.