Nieuwe Dacia Jogger biedt plek voor zeven en is eerste hybride-Dacia

Even terug naar 2006. Toen introduceerde Dacia de Logan MCV. De stationwagonversie van de Dacia Logan had een meer dan 27 centimeter langere wielbasis dan de sedan en kon worden besteld met vijf of zeven zitplaatsen. Ook de nieuwe Dacia Jogger is gebaseerd op de Logan/Sandero. Zijn wielbasis groeide met maar liefst 29 centimeter ten opzichte van de Sandero (de Logan is niet leverbaar in Nederland). De gehele auto is zelfs 46 centimeter langer.

Dacia Jogger met handige modulaire dakrails

Dacia noemt de Jogger een combinatie tussen een stationwagon, mpv en suv. Maar dat is gewoon marketingspeak voor een stationwagon met wat 'ruig' plastic op de flanken. Afhankelijk van de uitvoering is de Dacia Jogger uitgerust met modulaire rails op het dak. Daarmee bedoelt Dacia dat de in de lengterichting gemonteerde rails met een paar handelingen dwars over het dak gelegd kunnen worden.

Dacia Jogger slikt maximaal 1819 liter bagage

De zevenzits Dacia Jogger heeft drie zitrijen, met achter de voorstoelen een driepersoons bank, die in delen is neer te klappen. Op de derde zitrij staan twee aparte zitplaatsen. Ze zijn weg te vouwen of compleet uit te nemen. Met de achterbank en derde zitrij omgeklapt, kan er maximaal 1819 liter aan bagage worden meegenomen (standaard: 160 liter, met de achterste stoeltjes plat: 565 liter). Als vijfzitter verhapstukt de Jogger standaard 708 liter aan koffers, tassen en andere bagage.



Hybrideversie Dacia Jogger komt pas in 2023

Als de Dacia Jogger begin 2022 op de Nederlandse markt komt, is hij te bestellen met een 110 pk leverende benzinemotor of een 100 pk sterke krachtbron op benzine en lpg. Een jaar later komt de Jogger Hybrid. De eerste Dacia met hybridetechniek maakt gebruik van een 1,6-liter benzinemotor, een elektromotor en een geïntegreerde startmotor/generator. Zijn batterij is slechts 1,2 kW groot, maar zou grotendeels elektrisch rijden in de stad mogelijk moeten maken.