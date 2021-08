Betekenis Skoda-logo - Zie je een vleugel en een pijl? Dan heb je het helemaal mis

Als bedrijf moet je klachten van klanten altijd serieus nemen. Want als je dat niet doet, bestaat er een kans dat die klanten uit boosheid en frustratie een concurrerende onderneming starten. Het gebeurde bijvoorbeeld bij Lamborghini. Oprichter Ferruccio Lamborghini was hoogst ontevreden over de koppeling van zijn Ferrari 250 GT en stapte met zijn bezwaren naar Enzo Ferrari, die hem hooghartig het gat van de deur wees. Lamborghini besloot op dat moment dat hij het beter kon.

Iets soortgelijks leidde tot de oprichting van Skoda door Václav Laurin en Václav Klement. Die laatste diende in 1895 een klacht in over een fiets van het merk Germania. Hij deed dat in het Tsjechisch. De Duitse fabrikant wees zijn klacht echter af, omdat deze ‘niet in een begrijpelijke taal’ was geschreven. Daarom noemden hij en Laurin hun eigen fietsenmerk Slavia, naar de Slavische talenfamilie waartoe het Tsjechisch behoort. Het logo was een spaakwiel met daarin de bladeren van een lindenboom.

Van Laurin & Klement naar Skoda

Het auto-avontuur van Skoda begon aan het begin van de twintigste eeuw met de Voiturette. Om die ontwikkeling kracht bij te zetten, werd het bedrijf omgedoopt van Slavia tot Laurin & Klement. En als bij jou nu een belletje gaat rinkelen, dan komt dat waarschijnlijk omdat je de klassieke naam herkent van onder meer de Skoda Superb. De meest luxe uitvoering daarvan ging tot voor kort door het leven als Laurin & Klement.

De autofabrikant met die naam kwam in 1924 in de financiële problemen en fuseerde een jaar later met Skoda Works, dat toen een van de grootste concerns van Europa was. Deze gigant was actief op het gebied van de spoorwegen, de luchtvaart en de scheepsbouw, en was op zoek naar een partner met ervaring in de auto-industrie. Vanaf 1925 werden alle vierwielers van Laurin & Klement verkocht onder de merknaam Skoda, voorzien van een simpel ovaal logo met een lauwerkrans eromheen.

Geen pijl, maar een indianentooi

Het was de bedoeling dat het beeldmerk tien jaar lang zou meegaan, maar dat werd slechts één jaar. Want in 1926 kreeg Skoda het logo dat je tegenwoordig nog steeds herkent: een pijl met vleugels. Maar die vleugels stellen eigenlijk iets anders voor. In het directiekantoor van Skoda hing destijds een foto (of prent) van een indiaan met een hoofdtooi – vermoedelijk een bron van inspiratie. De tooi met de pijl in het Skoda-logo staat symbool voor vooruitgang en toekomstgerichtheid.

Het blauwe embleem hield bijna zestig jaar stand en prijkte op de Skoda’s die in de Koude Oorlog werden gebouwd. In 1991 werd Skoda overgenomen door de Volkswagen-groep. Hippe designers met moeilijke brillen bogen zich over het logo en maakten het groen met een dikke rand, waarin plaats was voor de tekst ‘Skoda Auto’. Het beeldmerk debuteerde op de Skoda Felicia, het eerste model uit het Volkswagen-tijdperk.