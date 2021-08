Auto Review 9 in de winkel - Elektrisch rijden: nu wordt het echt leuk!

Elektrisch rijden: nu wordt het echt leuk!

Porsche is maar wat trots op de Taycan, misschien wel de beste elektrische auto die Duitsland tot nu toe heeft voortgebracht. Audi profiteert van al dat vernuft: de RS E-Tron GT staat op hetzelfde platform. Maar Audi heeft duidelijk zijn eigen draai aan de auto gegeven …

Eindelijk een goeie elektrische Mercedes

We verbazen ons keer op keer over de bescheiden rol die Mercedes tot nu toe speelde op het gebied van elektrische auto’s. Eindelijk komt het merk dan toch met een opzienbarend model. Is de EQS, de S-klasse onder de elektrische auto’s, dan de start van een succesvol stekkeroffensief?

Een volle Hyundai Ioniq 5-batterij in 18 minuten?

Over het design en de rijeigenschappen van de Hyundai Ioniq 5 is al veel gezegd en geschreven. Veelal positief. Maar als het aankwam op de actieradius en de laadtijden, moesten we tot voor kort vertrouwen op Hyundai´s persdossier. Nu presenteren we onze eigen cijfers.

Schoktherapie! Ford Mustang vs. Ford Mustang Mach-E

Vroeger bracht de Ford Mustang big bang for small bucks. De pony car maakte een gespierde V8 bereikbaar voor de massa. Maar nu is het galopperende veulen getransformeerd in een elektrische crossover die zich in stilte voortbeweegt. Schok! Horror!

Mercedes EQA vs. Skoda Enyaq vs. VW ID.4: wil de ideale EV opstaan?

De elektrische auto wordt snel volwassen. Maar wat is nou ‘de ideale EV’? Heeft de Mercedes EQA het bij het rechte eind, of laten de Skoda Enyaq iV en de Volkswagen ID.4 zien hoe het beter kan?

