Net als in het eerste halfjaar van 2020, zijn Volkswagen en Kia de nummers één en twee onder de merken, maar voor Volkswagen moet het aanvoelen als een pyrrusoverwinning. De Wolfsburgers (of moeten we ze Leusdenaren noemen?) hebben bijna 3000 auto's moeten inleveren (-17%), terwijl Kia juist een marktconforme winst boekt (+484 stuks, 3,4%). Ondanks de forse aderlating op merk- en modelniveau, staat de Polo nog wel in de top 5. De bestseller van de laatste maanden van 2020, de Volkswagen ID.3, is in geen velden of wegen te bekennen en ook de T-Cross, Golf en Up laten forse verliezen zien. Van de Volkswagen ID.4 zijn tot dusver 1276 exemplaren verkocht. Bij Kia is de Niro nog steeds de bestseller, en het verlies dat-ie boekt, wordt goeddeels gecompenseerd door de Picanto.

De elektrische Skoda Enyaq is bezig aan een opmars

Toyota profiteert vooral van het succes van de nieuwe Yaris en dan moet de nieuwe Yaris Cross nog komen. Opvallend genoeg doet de inmiddels stokoude Aygo (3328, +528) het ook nog erg goed. Peugeot handhaaft zich met een weinig opvallende afname van de verkoop op plek vier. De nummer vijf is een ander verhaal. In navolging van het Tsjechische nationale voetbalelftal, overrompelt Skoda Nederland. Het plust enorm, vooral dankzij de elektrische Enyaq iV, de Kamiq, Karoq en Octavia. In de maand juni was de Enyaq zelfs de nummer drie in de modellenhitparade. De onderlinge verschillen tussen de nummers drie, vier en vijf zijn klein, en ook daaronder liggen de aantallen dicht bij elkaar.

Opel is uit de Nederlandse top vijf verdwenen

Met een verkoop van 7787 nieuwe auto's (-2167) is Opel uit de top 5 verdwenen. Vooral de teruggang van de Grandland (X) en de Ampera E doet pijn, maar ook de nog vrij verse Corsa moet een gevoelig verlies incasseren (-12,5%).

BMW mag zich met 10.378 verkochte exemplaren (+1201) net niet tot de absolute verkoopelite rekenen, maar het laat Ford (9489, -85 stuks) en Volvo (9210, +2960) nog achter zich. Bij het Zweedse merk zal niemand daar een traan om laten, gezien de groei van ruim 47 procent ten opzichte van vorig jaar. Met dank aan de XC40, die zich over de eerste zes maanden de bestseller van ons land is.

Hyundai Ioniq 5 en Nissan Qashqai moeten het tij keren

Renault staat op een negende plaats, maar bij een groeiende markt is een daling met ruim 800 auto's geen goed resultaat. Vooral de teruglopende belangstelling voor de Clio (-1700 stuks) valt op.

Hoewel Mercedes (7049 stuks) behoorlijk achterblijft bij concurrent BMW, mag er met een groei van 8,3 procent best een klein vlaggetje uit. Audi (5707) laat een stijging optekenen van bijna 21 procent. Dat succes is bijna volledig te danken aan de nieuwe A3. Wat verder naar beneden in de lijst laat Mazda een mooie winst zien (+33%), terwijl Nissan (-20%) en Hyundai (-21%) juist veren moeten laten. Maar er is hoop: de Hyundai Ioniq 5 en de nieuwe Nissan Qashqai staan in de startblokken.