Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 31

+ Top - Hoe een suv van Morgan eruit zou zien? Zoals deze magistrale Morgan Plus Four CX-T

Suv's en cross-overs zijn populair, moet Morgan hebben gedacht: laten wij ook een stukje van de terreinwagentaart proberen af te snoepen? En dus kwam de op en top Britse fabrikant met deze Morgan Plus Four CX-T. Het excentrieke gevaarte zit vol Dakar-techniek, wordt in een oplage van acht stuks gebouwd en kost zo'n 200.000 euro, exclusief belastingen.

+ Top - Gouden medaille op de finish? Ook autosport hoorde vroeger bij de Olympische Spelen!

Is autosport sport? Ja! Maar is autosport ook een Olympische sport? Nee! Op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio zul je dan ook geen coureur in een raceoverall tegenkomen. Hoe anders was dat in 1900, toen racen wél een Olympische sport was.



+ Top - Recordverkopen! Nu al meer campers verkocht dan in heel 2020

De verkoop van campers en caravans gaat door het dak. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat mensen op vakantie liever dichter bij huis blijven. Ze zijn op zoek naar vrijheid, maar willen geen voorzieningen delen met andere mensen. En dan is een camper of caravan ideaal.

- Flop - Van deze auto's werd in juli maar één exemplaar verkocht!

Juli 2021 was een slechte maand voor de Nederlandse autobranche. Ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar werden er 22 procent minder nieuwe auto's geregistreerd. Kia voerde weer de ranglijst aan, met de Kia Niro als populairste model. Maar wij willen weten: van welke auto's werd er in juli maar eentje geregistreerd?

- Flop - Paniekvoetbal? Toyota lobbyt nog steeds keihard tegen elektrische auto's

Toyota is dé pionier op het gebied van hybridetechniek, maar loopt ver achter op de concurrentie als het aankomt op volledig elektrische auto's. De Japanse fabrikant probeert daarom tijd te winnen en lobbyt wereldwijd keihard om de acceptatie van EV's te vertragen. In de Verenigde Staten doneert Toyota kwistig aan Republikeinse politici die de klimaatverandering ontkennen.

- Flop - Poppetje gezien, kastje dicht! Deze 5000 pk sterke Devel Sixteen gaat never nooit in productie

De Devel Sixteen werd in 2013 gepresenteerd op de autoshow van Dubai en deed ons gelijk achter de oren krabben. Een 12,3 liter V16 met vier turbo's? Meer dan 5000 pk? Het klonk totaal onhaalbaar. En uit de tijd ...