Schrikken van de nieuwe Opel Manta

Onlangs toonden we nog de door Opel zelf geëlektrificeerde Opel Manta A, een elektrische restomod. Dit was een Opel Manta A met een elektrische aandrijflijn en dezelfde moderne neus als onder meer de nieuwe Opel Mokka en de vernieuwde Grandland.

De gele restomod vonden we hartstikke mooi en de hoop was dat Opel bij de officiële nieuwe Opel Manta het ingeslagen pad zou blijven volgen. Maar als we naar de beelden kijken die Opel na de aankondiging van Lohsteller heeft vrijgegeven, zakt de moed ons in de schoenen.

Manta als suv coupé?



De groen-witte auto die Opel nu toont, lijkt geen steek meer op de oude Manta of de restomod. Het is meer een suv coupé met enorm uitgebouwde spatborden en dorpels. Volgens Opel wil het zijn modellen in de toekomst meer emotie meegeven, om ze duidelijk te onderscheiden van de concurrentie. De Manta moet met zijn iconische naam en zijn verschijningsvorm een van de schoolvoorbeelden worden. De vraag is wel of Opel de júíste emoties losmaakt met het voorgestelde model.

Maar we houden hoop. In de kleine lettertjes onder aan de computeranimatie van de groen-witte elektro-Manta staat in het Engels dat de 'afbeelding niet representatief is voor het seriemodel'. Laten we daar dan maar op hopen ...