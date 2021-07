We spenderen dan ook veel van onze vrije tijd aan het spelen van deze digitale spelletjes. Door de populariteit van videospelletjes, worden er vrijwel continu nieuwe spelletjes geïntroduceerd. Of je nu houdt van racen, role playing games of puzzels: tegenwoordig kun je alles ook online spelen. Één van de meest populaire gamecategorieën zijn de autospelletjes. Waarin je vaak kunt racen tegen andere spelers of missies krijgt om op te lossen. Het is dus niet zo gek dat er zoveel auto-videospelletjes op de markt zijn. Om je een beetje te helpen, hebben wij de beste en meest populaire spelletjes voor je op een rijtje gezet. Zodat jij niet zoveel tijd kwijt bent aan het zoeken van een nieuw spel, en meer tijd kunt besteden aan het gamen zelf.

Green Light

Met de komst van videospelletjes zijn ook digitale casino's enorm populair geworden. Een digitaal casino is een verzamelwebsite van meerdere online gokspelletjes. Wil je geld verdienen met het spelen van videospelletjes? Dan is Green Light een goed autospelletje voor jou. Green Light is een slot spel dat volledig is gericht op auto's en racen. Andere spelers vermelden op casinobonusradar.com dat het spel zichzelf onderscheidt van anderen door de stoere sfeer en zeer realistisch grafisch design. De auto's zijn gebaseerd op de meest geliefde raceauto's uit de historie en de échte auto-liefhebbers zullen de zwart/witte grondvlakken en verschillende kleuren vlaggen zeer kunnen waarderen. Het spel heeft meerdere bonusrondes waarin je word gevraagd een auto te kiezen. Wanneer jouw gekozen auto de winnaar is van het spel, kun je maar liefst 25 gratis spins verdienen. Daarnaast kun je ook meedoen aan de jackpot rondes, waarin je hoge prijzen kunt winnen.

Mario Kart

Oké, Mario Kart is misschien niet met meest stoere autospel op de markt, maar toch wel het één van de leukste. Met de alom bekende figuurtjes en de vrolijke racebanen is Mario Kart het perfecte autoracespel voor de hele familie. Wil jij je zoon of dochter laten kennismaken met de wereld van videospelletjes? Dan kies je natuurlijk voor Mario Kart. Het spel bestaat uit meerdere figuurtjes en meerdere racebanen. Dit betekent dat je niet alleen steeds kunt spelen met een ander karakter, maar ook dat je iedere keer een nieuwe racebaan kunt kiezen. Ieder karakter in Mario Kart heeft zo zijn eigen voordelen. Zo zijn sommige karakters sneller, terwijl anderen bijvoorbeeld sterker zijn waardoor ze minder snel van de baan kunnen worden afgegooid. Daarbij zijn er power-ups in het spel, die ervoor kunnen zorgen dat je jouw tegenstanders kunt pesten op de racebaan. Iedereen heeft een persoonlijke favoriet, en speelt het spel met zijn/haar eigen bedachte strategie. Dat maakt Mario Kart juist zo leuk!

Turbo GT

Nog een gokspelletje dat niet mocht ontbreken op deze lijst. Turbo GT is niet alleen een autospel, maar ook een zeer gemakkelijk spel om te spelen. Dit slot spelletje maakt gebruik van meerdere race-symbolen die zeer herkenbaar zijn voor de échte auto-fanaat. Het spel is perfect voor beginners, aangezien het gebruik maakt van de populaire regels. Wanneer je drie keer hetzelfde symbool draait, krijg je bijvoorbeeld een gratis spin. Deze regels zorgen ervoor dat je veel gratis spins kunt winnen, en dat het spel continue spannend blijft. Het perfecte spel voor auto-fanaten die het online gokken gewoon een keertje willen uitproberen.

Need For Speed

De Need For Speed franchise is ongelooflijk populair in de gamewereld, en niet alleen bij autoliefhebbers. Need For Speed was één van de eerste videospelletjes die zich volledig richtte op de autowereld, en met groot succes. Tijdens het spel rijdt je als gamer in de mooiste auto's, en race je door de meest fantastische steden. Uiteraard is de originele Need For Speed in de afgelopen jaren behoorlijk verbeterd, niet alleen in graphics maar ook in verhaallijnen. De nieuwste versies van het populaire spel bevatten daarom niet alleen geweldige auto's, maar ook goede verhaallijnen en interessante plotwendingen. Dit zorgt ervoor dat Need For Speed niet alleen een zeer geliefd spel is bij de autoliefhebbers, maar ook bij de échte gamers.