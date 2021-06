Nu in onze webshop: Auto Review 7! Het onmisbare sportwagennummer

'Knallen met 5443 pk', staat er op de cover. En daarmee bedoelen we natuurlijk niet 5443 pk in één auto. Auto Review nummer 7 staat van voor tot achter vol met sportwagens, zoals de Porsche 911 GT3 (de beste sportwagen ter wereld?), de Maserati MC20 (een overweldigende comeback), de Ferrari SF90, de BMW M8 Competition, en nog veel meer.

Maar wees gerust, ook voor de niet-sportwagenliefhebbers (zijn die er?) hebben we genoeg:

We reden met de revolutie onder de elektrische auto's, de Hyundai Ioniq 5;

Lieten ons wegzakken in het overvloedige leer van de DS 9;

Zetten de nieuwe BMW 128ti tegenover zijn rivalen: de Ford Focus ST en Volkswagen Golf GTI;

En gingen op pad met drie elektrische suv's: de BMW iX3, Ford Mustang Mach-E en Mercedes EQC.

Je hebt waarschijnlijk geen 5443 pk beschikbaar in je eigen auto, maar 90 pk is meer dan voldoende om naar de winkel te racen. Auto Review 7 ligt vanaf vandaag in de schappen, maar is natuurlijk ook online te bestellen via onze webshop.