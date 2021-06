Dit is de volgende Polestar! Hij gaat - hoe kan het ook anders - Polestar 3 heten

Even terug in de tijd. Polestar was het performancelabel van Volvo, vergelijkbaar met BMW M en Mercedes-AMG. Sinds 2017 is het een apart merk naast Volvo, dat zich richt op elektrische auto's. De peperdure Polestar 1 is een plug-in hybridecoupé met 600 pk, de succesvolle Polestar 2 een volledig elektrische Tesla Model 3-concurrent.

Volledig elektrische Polestar 3 gaat in 2022 in productie

Het derde model van Polestar wordt de Polestar 3. De elektrische suv maakt als eerste gebruik van een compleet nieuw platform van de Volvo Car Group. Details over de aandrijflijn, het interieur of het uiterlijk zijn nog niet bekend. De productie van de Polestar 3 begint in 2022, in China én in de Verenigde Staten.

Polestar Precept wordt coupéachtige sedan met Taycan-trekjes

Komen er nog meer Polestar-modellen aan? Ja, er komt een productieversie van de Polestar Precept aan, een elektrische sedan met coupétrekjes in het formaat Porsche Taycan. Verder werkt Polestar aan de Polestar 0. Die moet in 2030 de eerste volledig CO2-neutrale auto ter wereld worden.