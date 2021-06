All season banden kopen? Dit is waarom vierseizoenenbanden zo populair zijn

All season banden zijn perfect toegespitst op het Nederlandse weerpatroon, met zijn natte zomers en milde winters. De banden hebben dankzij hun gegroefde profiel een uitstekende waterafvoer bij regenachtig weer. Bovendien bieden ze veel tractie bij temperaturen rond het vriespunt en komen ze wat betreft de grip bij droog zomers weer dicht in de buurt van zomerbanden. Kortom: ze zijn voor de Nederlandse consument een veilige keuze en bieden voor veel automobilisten een perfect compromis tussen zomer- en winterband.

Gemak dient de mens

Wanneer je kiest voor all season banden, hoef je niet twee keer in het jaar naar de bandenspecialist om van zomer- naar winterbanden te wisselen - en andersom. Bovendien hoef je in je schuur of garage geen stapel autobanden op te slaan, of deze door de bandenspecialist te laten bewaren. Maar dat is natuurlijk niet de belangrijkste reden om te kiezen voor vierseizoenenbanden.

Three Mountain Symbol

De vierseizoenenband is vooral geschikt voor automobilisten die niet dagelijks de weg op hoeven en op jaarbasis relatief weinig kilometers maken, tot zo'n 10.000 kilometer. Het zijn dan ook vooral particuliere autobezitters die kiezen voor de kwaliteiten van de all season band. De vierseizoenenbanden van Goodyear zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende breedte- en hoogtematen, ook voor velgen met een diameter groter dan 17 inch.

Het is verstandig om bij aanschaf van een set nieuwe all season banden te kiezen voor een type met het zogenaamde Three Mountain Symbol, wat een indicatie is voor de kwaliteiten van de band onder winterse omstandigheden. In verschillende landen waar winterbanden verplicht zijn als de temperatuur beneden de 7 graden Celsius komt - zoals Duitsland - worden banden met dit symbool eveneens beschouwd als een veilige keuze in de winter. Ga je een keer op wintersport, dan ben je met de all season banden van Goodyear niet verplicht tot de aanschaf van winterbanden.



* Bovenstaande actie geldt nog tot 21 juni.