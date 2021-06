Doe snel mee! Alleen dit weekend kun je nog meedoen aan onze Auto Review-winacties

Wie durft?! Win de ervaring van je leven: een parachutesprong bij Sky Dive Teuge

We geven een tandemsprong bij Sky Dive Teuge weg. Dat betekent dat je samen met een ervaren instructeur - na een korte briefing - veilig de allereerste parachutesprong van je leven maakt. Ben je gewoon gezond en beschik je over een gezonde dosis lef? Dan ben je klaar voor dezelife time experience.



Win een Xiaomi POCO X3 NFC! Dé smartphone voor gameliefhebbers

Doe mee met onze winactie en maak kans op een Xiaomi Poco X3 NFC ter waarde van 229 euro, dé smartphone voor gameliefhebbers. Wat je moet doen? Vul op de oorspronkelijke winactie-pagina het formulier in.



Is jouw outfit meer Dacia dan Mercedes? Win 450 euro shoptegoed van Suitable!

Werk, vrije tijd en speciale gebeurtenissen - elk moment vraagt om een passende outfit. Mannen met stijl, of die nog op zoek zijn naar hun eigen stijl, laten zich inspireren en vooral adviseren door de experts van Suitable. Op Auto Review kun je maar liefst 450 euro shoptegoed winnen.



Win 2x! Gooi de Teufel Rockster Cross over je schouder en breng je eigen muziek mee

De Teufel Rockster Cross laat je niet thuis staan, daarmee ga je lekker naar buiten. Zoals met je camper een nachtje naar de kust, met vrienden naar een festival of gewoon in je eigen achtertuin. Wij geven er twee weg, dus wees er snel bij.



De Porsche 911 GT3 onder de trimmers! Win drie keer een Chairman van Balls Club

Als autoliefhebbers houden wij van hoogtoerige motoren. En in die zin is de Chairman van Balls Club de Porsche 911 GT3 onder de trimmers. Zijn motortje haalt maximaal 6000 tpm en is reuzesterk. De merknaam verraadt voor welke baard je hem gebruikt.



Zin in vakantie in de bergen? Win vier nachten in een luxe resort in de Alpen

PURE Resort Warth ligt in Warth, in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg. Het is centraal in het stadje gelegen, vlak bij de kerk, op een locatie die zowel in de zomer als in de winter werkelijk adembenemend is. Jij kunt vier nachten in dit resort doorbrengen. Wanneer? Dat overleg je met PURE Resort zelf.



Tiptop gekleed in je cabrio? Win kleurrijke shorts van Mr. Marvis

Een beetje sportwagen is in elke gewenste kleur te krijgen. De shorts van het Amsterdamse kledingmerk Mr. Marvis vind je ook in alle kleuren van de regenboog. Bij ons kun je er drie winnen. Hoe? Dat lees je aan het andere eind van deze link.

Uit je auto zo het strand op. Win een IAMTORO-strandpakket

Het merk IAMTORO - bekend van de lekker zittende boxershorts - breidt het assortiment uit met swimwear voor mannen. Auto Review geeft drie keer een strandpakket van IAMTORO weg, met daarin een zwemshort, een hamam-strandlaken, een stoere cap en een ultracomfortabele boxershort.



Voel je een dag Max Verstappen! Win een race-experience op Zandvoort met SurpriseFactory

Hoe kom je zo dicht mogelijk bij het gevoel dat Max Verstappen heeft als hij op 5 september in zijn Formule 1-auto over het circuit van Zandvoort dendert? Door zelf over het circuit te racen natuurlijk! SurpriseFactory laat jouw droom uitkomen tijdens een complete racedag op Circuit Zandvoort.