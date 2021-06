Marktplaats: kies jouw ideale tweedehands camper

Ook dit jaar stellen veel mensen zich weer de vraag: waar gaan we naartoe met vakantie? Om zich vervolgens af te vragen, of het verstandig is om vliegtickets en/of een verblijf te boeken. Blijven de grenzen open, hoe bemachtig je dan een covid-certificaat? En word je op tijd gevaccineerd? Vragen en onzeker­heden, waar de campereigenaar de schouders over ophaalt. Mocht het een hoop gedoe geven om de grens over te gaan, dan biedt ook het eigen land mogelijkheden zat voor een relaxte campervakantie.

Ga je voor een compacte voor z’n tweetjes ?

Geen wonder dus, dat steeds meer mensen een camper overwegen. Maar in het oerwoud van mogelijkheden is het best lastig kiezen. Ga je voor een compacte, wendbare camper voor z’n tweetjes? Of wil je evenveel ruimte en comfort als in een vakantiehuisje voor het hele gezin? Ben je van plan vooral stedentrips te maken met af en toe een uitstapje naar een camping in Nederland, België of Duitsland? Dan heb je heel andere wensen en eisen dan iemand die de ruigste gebieden van Scandinavië en Schotland opzoekt.

Buscamper of alkoofcamper



Zoek je een compacte kampeerauto met een basale uitrusting, dan kom je algauw terecht bij een buscamper. Nadeel: een buscamper beschikt zelden over eigen sanitair. Je zult dus met je wc-rol onder de arm naar het toilet­gebouw op de camping moeten lopen, of een draagbaar chemisch toilet moeten meenemen.

Camper met eigen sanitair



Wie een douchecabine aan boord wenst en meer slaap- en leefruimte nodig heeft, kan op zoek gaan naar een alkoofcamper. Die heeft de cabine van een bestelwagen met daarachter een camperopbouw. Die loopt door boven het dak – de alkoof, waarin meestal een slaapruimte zit. Alkoof­campers heb je in vele soorten en maten. Maar baas boven baas zijn de integraal­campers. Daarbij is het bestuurdersgedeelte naadloos in de camperopbouw geïntegreerd. Tegenwoordig is de semi-integraal­camper erg populair. Die combineert de eigenschappen van een alkoofcamper en een integraalcamper.

Gebruikte campers vanaf 8000 euro

Een nieuwe camper is peperduur; de prijzen beginnen bij ongeveer 50.000 euro. Een gebruikt exemplaar is natuurlijk goedkoper, al zijn ­campers veel waardevaster dan gewone auto’s. Voor jonge occasions moet je dus eveneens flink de beurs trekken.

Waar moet ik op letten bij gebruikte campers?

Op Marktplaats.nl worden duizenden campers aangeboden. Wij gaan op zoek naar campers voor uiteenlopende budgetten, ruimte- en reisbehoeften. Aan de onderkant van de markt zijn best leuke busjes te koop. Maar wees voorzichtig met in elkaar gekluste beunbouwsels. Ga je voor een prijziger exemplaar, neem dan geen risico en vraag om een goede garantie.

Mercedes Sprinter 418 CDI Carthago Chic E-Line - 2020 - 20.521 km - € 185.900



Oké, 185.900 euro is een hoop geld, maar deze luxe Mercedes Sprinter Carthago met tandemas is dan ook ruim 8 meter lang en hij weegt meer dan 4000 kilo. Nadeel: je hebt een C-rijbewijs nodig om met deze camper op pad te gaan, maar daar staat tegenover dat je op elke camping de grootste hebt. En de meest luxueuze, want echt álles is aan boord. In de complete keuken beschik je over een koelkast van thuisformaat, een oven en een chic espresso-­apparaat. Wil je onderweg niks missen van Chateau Meiland en De Rijdende Rechter? Geen probleem: de breedbeeld-tv – te bekijken vanaf een witleren bankstel – is gekoppeld aan een automatisch inklapbare schotelantenne. Op vakantie met deze Rolls-Royce onder de campers betekent ook sanitair ontspannen, want het toilet en de douche zijn in separate ruimtes ondergebracht. En als je toch met flappen aan het wapperen bent, koop er dan een aanhangertje met een Mazda MX-5 bij. Daarmee wordt de vakantie nog leuker

Toyota Land Cruiser HDJ100 4x4 - 2004 - 152.000 km - € 68.000

Als je niet gestoord wilt worden door luidruchtig rolle­bollende tentkampeerders en ook geen zin hebt in ­blèrende baby’s of snurkende boomers tijdens het kamperen, wat moet je dan? Nou, dan kun je deze Camel Trophy-kleurige Toyota Land Cruiser kopen. Hij brengt je probleemloos naar de meest ongerepte, doodstille kampeerplekjes met de mooiste sterrenhemels die je kunt verzinnen. Het maakt niet uit of je daarvoor eerst snelstromende rivieren moet doorwaden of rotsachtige bergweggetjes moet beklimmen. Deze vierwielaangedreven minicamper van Toyota-origine brengt je overal naartoe. Van IJslandse geisers tot Alpentoppen en van Noorse oerbossen tot Marokkaanse woestijn­vlaktes. Het uitzicht is je tv-scherm en zoemende cicaden zijn je muziek. ­Slapen doe je gezellig met z’n tweetjes onder het hefdak en douchen kan ‘in het wild’ onder de buitendouche. Gewoon met warm water, dames, want er is ook een boiler aan boord.

Ford Transit Roller Team Compact - 2011 - 41.700 km - € 33.535

Kijk, een Ford Transit Roller vinden wij nu een typisch Nederlandse camper. Met zijn lengte van 5,99 meter is-ie niet overdreven groot, en met zijn uitstraling is-ie zeker niet patserig. Met de uitrusting is echter niks mis. Er is een nette sanitaire ruimte met cassettetoilet, wastafel en douche aan boord, evenals een ring­verwarming en een keukenblok met uitklapbaar werkblad. Met z’n tweetjes heb je alle ruimte en beschik je over een vast tweepersoons bed. Maar dankzij de tot slaapplaats om te bouwen zitbank, is deze camper ook geschikt voor een gezin met twee kinderen. Hoewel deze Ford Transit met Roller Team-opbouw alweer tien jaar oud is, oogt-ie vanbinnen ­lekker fris. Hij heeft nog een Belgisch kenteken, maar de ­kosten voor import en registratie in Nederland (1090 euro) hebben we alvast bij de vraagprijs opgeteld. Niet gaan zeuren dat er geen fietsendrager op zit; want voor die zware e-bikes van tegenwoordig is de ingebouwde ‘garage’ veel handiger.

Volkswagen Transporter California Sunliner - 2015 - 143.131 km - € 42.995

Wat is zo’n Volkswagen California toch een slim concept. Voor twee ­personen biedt hij veel kampeercomfort met een volwaardig, kant-en-klaar bed onder het hefdak en een complete keuken. Toch is deze camper niet breder en nauwelijks hoger dan een gewone bestelbus. Dat scheelt je op tolwegen een hoop geld en het rijdt minder onwennig dan een camper met een opgebouwd ‘slakkenhuis’. Sterker nog: zo’n moderne VW-bus rijdt net zo goed en comfortabel als een grote middenklasser. Dit exemplaar heeft een moderne, 170 pk sterke dieselmotor in de neus en doordat het gewicht meevalt, zijn de prestaties prima te noemen. Zo hoef je op mooie bergroutes niet continu zwetend in je spiegels te kijken omdat je een rij-in-de-weg bent voor gehaaste vakantiegangers die per se op tijd bij hun geboekte huisje of hotel moeten arriveren. Bovendien kun je met de California ook veel gemakkelijker terecht op kleine boerencampings met smalle toegangsweggetjes. Fijn ding!

Fiat Doblò 1.4 8V Minicamper - 2008 - 233.000 km - € 7950

Als je een compacte camper wilt, maar zo’n Volkswagen-bus te prijzig vindt, is deze zelfbouw-Fiat Doblò misschien iets voor jou. Hij is nog handzamer dan een California, en kost maar een fractie van de prijs. Maar eerlijk is eerlijk, als kampeerauto is-ie ook minder handig. Alleen onder het dakluik – mits geopend – heb je stahoogte en als je met z’n tweetjes bent, moet je voor het slapen gaan altijd even met matrassen en planken schuiven. Het keukenblokje heeft een tweepits gasstel en de gootsteen staat altijd paraat. De benzinemotor van deze Fiat Doblò heeft het grote voordeel dat je niet bang hoeft te zijn voor dieselwerende milieuzones in grote steden, mocht je daarheen willen. Hét minpunt van de turboloze 1.4 is het gebrek aan power: met 78 pk en 115 Nm staat hij niet te trappelen om je in recordtijd over de Gotthardpas te sleuren. Onthaasten is het credo, in die zin is dit de ideale mini­camper voor kalme bestemmingen als Schotland en Zweden.

