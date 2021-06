Wat is Silent Shadow? Een stripheld, een superspion, een elektrische Rolls-Royce?

Hybridetechniek is niks voor Rolls-Royce, heeft de fabrikant een paar jaar geleden gezegd. Een brandstofmotor geholpen door een elektromotor is een compromis, vindt Rolls-Royce, en aan compromissen doet 'het beste automerk ter wereld' niet. Daarom willen ze in Goodwood de hybridestap overslaan en gelijk aan de elektrische aandrijflijn beginnen.

Een Rolls-Royce moet een grote actieradius hebben

Echter, tot nu toe vond Rolls-Royce de actieradius en de laadsnelheid van elektrische auto's niet goed genoeg. Het kan immers niet zo zijn dat vermogende, invloedrijke klanten onderweg naar een belangrijke meeting een uurtje tankstationkoffie moeten gaan staan drinken terwijl hun Rolls aan de laadpaal hangt.

Wanneer Rolls-Royce Silent Shadow komt, is niet bekend

Rolls-Royce-topman Torsten Müller-Ötvös bevestigde tegenover Bloomberg dat de eerste elektrische Rolls eraan komt en dat hij Silent Shadow gaat heten. Wanneer de marktintroductie is, houdt hij nog geheim. "Elektrificatie past bij Rolls-Royce", zei Müller-Ötvös, "aangezien elektromotoren superstil zijn en veel koppel hebben."

Silent Shadow waarschijnlijk gebaseerd op de BMW i7

Waarschijnlijk kunnen we ervan uitgaan dat de Rolls-Royce Silent Shadow zijn techniek deelt met de aankomende BMW i7. Naar verluidt krijgt die een 90 kWh- of 120 kWh-batterij met een actieradius van 550 of 700 kilometer. De elektrische BMW 7-serie komt pas in 2022 op de markt.