Voel je een dag Max Verstappen! Win een race-experience op Zandvoort met SurpriseFactory

Hoe kom je zo dicht mogelijk bij het gevoel dat Max Verstappen heeft als hij op 5 september in zijn Formule 1-auto over het circuit van Zandvoort dendert? Door zelf over het circuit te racen natuurlijk!



Wat ga je doen op Zandvoort?

SurpriseFactory laat jouw droom uitkomen tijdens een complete racedag op Circuit Zandvoort. Wat kun je verwachten? Je rijdt in een Porsche 911 over de baan, krijgt uitleg van een ervaren coureur, doet een slalomproef, leert dragracen in een Dodge Charger Daytona en mag als klap op de vuurpijl ook zelf met een formulewagen het circuit op.

Wat is SurpriseFactory?

SurpriseFactory opent deuren die normaal gesproken gesloten blijven. Als je iets heel bijzonders zoekt voor Vaderdag of als je je beste vriend of je man een onvergetelijk cadeau wilt geven, dan biedt SurpriseFactory tal van mogelijkheden. Brunchen op 100 meter hoogte in de Euromast, overnachten in een boomhut, grotbiken, touren op een trike: het is maar een kleine greep uit het grote aanbod.



Hoe kun je meedoen?

Doe mee met onze winactie en maak kans op een complete racedag op Zandvoort ter waarde van 375 euro. Wat moet je doen? Simpel. Vul het onderstaande formulier in; we hebben alleen je naam en e-mailadres nodig. Op maandag 14 juni trekken we uit alle inzendingen een winnaar (op deze actie zijn voorwaarden van toepassing). Doe dus snel mee!