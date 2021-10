Hè hè! Mercedes-AMG One met Formule 1-techniek gaat in 2022 ein-de-lijk in productie

Onze fotograaf snapte deze Mercedes-AMG One bij de Duitse Nürburgring. De buitenissige hypersportwagen zou in 2020 op de markt komen, maar werd uitgesteld vanwege technische problemen én de coronauitbraak. Mercedes-AMG heeft toegegeven dat er issues zijn met de Formule 1-achtige aandrijflijn van de One. De auto combineert een 1,6-liter turbo-V6 met vier elektromotoren voor een gecombineerd vermogen van iets meer dan 1000 pk. Het wonderlijke van de benzinekrachtbron is dat hij maximaal 11.000 tpm (!) loopt. Dat zie je alleen bij Formule-racewagens en motorfietsen.

Stationair toerental en geluid is veel te hoog

Volgens Mercedes-AMG waren er een aantal problemen met de V6, waaronder het stationaire toerental. In racetrim ligt dat rond de 5000 tpm, maar om aan emissie-eisen te kunnen voldoen moest dat naar 1200 tpm. Eerder gaf Mercedes-AMG toe dat het al moeilijk is om de zescilinder op 3800 tpm te krijgen. Een andere uitdaging zit hem in het geluid van de motor, dat veel te luid zou zijn voor op de openbare weg.

Nico Rosberg kocht een Mercedes-AMG One

Mercedes-AMG gaat 275 exemplaren van de One bouwen. Naar verluidt zijn ze allemaal al verkocht, voor een prijs die ver boven de 2 miljoen euro ligt, exclusief belastingen. De aandrijflijn van de One is gebaseerd op die van de Mercedes-AMG F1 W07 Hybrid, de Formule 1-wagen waarmee Nico Rosberg in 2016 zijn eerste en enige kampioenstitel won (de jonge Duitser heeft al een AMG One besteld). Hij wordt gebouwd door het Formule 1-team van Mercedes-AMG in het Engelse Brixworth.

Aston Martin Valkyrie

Als de Mercedes-AMG One eindelijk 'op de markt komt', krijgt hij het aan de stok met de Aston Martin Valkyrie. Die combineert een atmosferische 6,5-liter V12 met een elektromotor voor een totaalvermogen va 1160 pk en 900 Nm koppel. Net als de benzinemotor van de One, haalt de V12 in de Valkyrie een maximum toerental van 11.000 tpm. De Aston Martin wordt in een oplage van 150 exemplaren gebouwd, waar nog 25 niet straatlegale AMR-versies bovenop komen.