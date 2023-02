Cor over zijn Renault Vel Satis: 'Problemen? Ik heb altijd auto's gehad die te groot waren voor mijn portemonnee'

De modelnaam van de Renault Vel Satis staat voor Vélocité et Satisfaction, oftewel ‘snelheid en genoegen’. Maar door vele kinderziekten bezorgde de auto zijn eerste eigenaren vooral kommer en kwel. Twintig jaar later doet de Fransman zijn naam alsnog eer aan. Tenminste, als we op de ervaringen van Cor Zonneveld afgaan.

Na de tegenvallende verkoopcijfers van de Renault Safrane was duidelijk dat Renaults traditionele concept voor de hogere middenklasse, de vijfdeurs fastback, was uitgewerkt. In acht jaar tijd waren maar 310.000 Safranes verkocht, tegen bijna 800.000 stuks van zijn voorganger, de Renault 25. Renault zag het echter niet zitten om Audi, BMW en Mercedes te bevechten in de Duitse thuisarena van de traditionele sedan. Daarom werd besloten de studiemodellen Initiale (1995), Vel Satis (1998) en Avantime (1999) samen te smelten met de succesvolle Renault Espace, een mpv. Daarbij moest de nadruk compromisloos op ruimte, comfort en luxe liggen.



Je vindt de Renault Vel Satis óf geweldig, óf oerlelijk



Het non-conformistische resultaat was de Renault Vel Satis, die in 2001 zijn primeur beleefde op de salon van Genève. Behalve met zijn ongebruikelijke hoogte van 1,58 meter, trekt de vijfdeurs Vel Satis de aandacht met zijn avantgardistische design. De meeste shock & awe veroorzaakt het gekke kippenkontje. De Franse nieuwkomer verdeelt autoliefhebbers in twee kampen: je vindt de Renault Vel Satis óf geweldig, óf oerlelijk.



Nooit meer iets anders dan en zescilinder



Cor Zonneveld uit Schoonhoven behoort tot de eerste groep. Maar goed, Cor is dan ook dol op Franse auto’s, al is zijn liefde voor zescilinder motoren misschien nog wel groter. Hoe is die liefde ooit begonnen? “Een jaar of 30 geleden liep ik toevallig tegen een zescilinder aan en die beviel zo goed, dat ik daarna nooit meer anders wilde. Het geluid en de relaxte power; daar kan geen viercilinder tegenop.” Cors eerste zescilinder was een Nissan Laurel. “Maar op een gegeven moment kreeg ik een werkgever die verknocht was aan Franse auto’s, en hij heeft me besmet.”



Zo komen er in huize Zonneveld onder meer een Talbot Tagora, een Peugeot 605, een Citroën XM en diverse Renaults Espace voorbij. Totdat Cors oog in 2016 valt op een grijze Vel Satis 3.5 V6 uit 2002. Hij wordt verliefd op de bijzondere details, geniet van de gemakkelijke hoge instap, het comfort, en uiteraard van de 245 pk sterke V6.



Nieuwe auto's, oude auto's, liefhebbersauto's ...



Aanmelden

Mis niets en meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.



Problemen Renault Vel Satis



Maar hoe zit het nu met die beruchte kwaliteitsissues van de Vel Satis? Om met het goede nieuws te beginnen, de V6 is afkomstig van Nissan en relatief probleemloos. In de Nissan 350Z ligt hetzelfde basisblok, maar dan gekieteld tot 270 pk. De rest van het motorgamma heeft een minder goede reputatie. De 2,0-liter turbomotor (165-170 pk) is nog wel oké, maar over de 2.2 dCi en de van Isuzu afkomstige 3.0 V6 dCi doen de ergste horror stories de ronde. Over kapotte turbo’s, gescheurde spruitstukken, gebrekkige koeling en inzakkende cilinderbussen.



Sleutelkaart Renault Vel Satis makkelijk te repareren



Verder zou bijna elke Vel Satis last krijgen van elektronische problemen met onder meer de sleutelkaart, de handrem en alle comfortsystemen. De Phase II (vanaf 2005) heeft niet alleen een licht gewijzigd uiterlijk en een gerestyled interieur, maar ook een betere reputatie. Cor nuanceert de slechte naam van de Phase I. “Gedoe met de sleutelkaart komt meestal door een afgebroken plastic lipje in de kaartlezer. Dat is gemakkelijk op te lossen met een stukje uit een plastic roerstick. Verder heb ik in de vierenhalf jaar met mijn eerste Vel Satis ­weinig problemen gehad. Tja, een dynamo, een paar nieuwe fuseekogels en remschijven rondom, dat is alles. De achterste schijven zijn trouwens wel dure jongens, doordat ze één geheel vormen met de wiellagers. Maar ik doe alles zelf aan de auto.” Om er lachend aan toe te voegen: “Ik heb altijd auto’s gereden die twee maten te groot waren voor m’n portemonnee. Dan moet je het onderhoud wel zelf doen!"



“Waarom ik nog in zo'n dure V6 rijd? Omdat me geen V8 kan veroorloven!”

Mensen vragen me weleens: ‘waarom blijf je toch in die dure zescilinders rijden?’ Dan zeg ik: ‘omdat ik geen acht­cilinder kan veroorloven.’ Hahaha!” Toch heeft Cor nog wel wat tips voor potentiële Vel Satis-kopers. “Let op of alle elektrische systemen, zoals de klimaatregeling en xenon­koplampen goed werken en een ander pijnpunt zijn de magneetkleppen van de ­automaat. Als de bak met harde klappen van versnelling wisselt, zijn de kleppen aan vervanging toe - en die zijn moeilijk te krijgen.”



De Espace vond Cor helemaal niks



Nadat Cors eerste Vel Satis total loss was gereden, kwam er een Renault Espace uit 2008 - uiteraard een V6. Maar Cor vond het ‘helemaal niks’. Vooral het busjeskarakter en de vage besturing konden hem niet bekoren. Daarom ging hij op zoek naar een Vel Satis Phase II. “Vooral vanwege het modernere dvd-navigatiesysteem en de parkeersensoren aan de voorkant. Maar toen iemand een Phase I in de luxe Initiale Paris-uitvoering met maar 160.000 km aanbood, raakte ik geïnteresseerd. En bij de eerste aanblik was ik gelijk verkocht. Want voor zijn leeftijd ziet-ie er perfect uit, zeker in de kleur abysse vert .”



Renault Vel Satis is ideale caravantrekker

Dat Cor en zijn vrouw Joke vasthouden aan een grote, zware auto - de Vel Satis 3.5 V6 weegt 1695 kilo - heeft alles te maken met hun passie voor verre caravanvakanties. “Onze auto moet minstens 1600 kilo kunnen trekken. Met de caravan erachter rijd ik meestal met een gangetje van 90 km/h. Dan komen er weleens kleinere auto’s met caravan voorbij scheuren. Totdat het volgende viaduct opdoemt. Dan moeten ze drie versnellingen terugschakelen. De Vel Satis gaat dan gewoon stug door in z’n vier of z’n vijf. Verder vind ik het op lange afstanden een fijne auto. Er zitten heerlijke stoelen in, waarvan je het bovendeel van de rugleuning apart - elektrisch - kunt verstellen. Bij constante snelheden is-ie hartstikke stil en dan heeft deze niet eens het optionele dubbele glas.”

“Een auto is gemaakt om mee te rijden, niet om naar te kijken.”

De Renault Vel Satis wordt bij de Zonneveldjes dagelijks ingezet. “Een auto is ontwikkeld om mee te rijden, niet om naar te kijken”, aldus Cor. Mensen die auto’s kopen om ze onder een doek te zetten, begrijpt hij niet. Net zo min als die mannen die peperdure whisky kopen om die in de kast te leggen. "Dat spul is niet bedoeld om te bewaren, maar om op te drinken!”



Lpg-installatie voor de Vel Satis



Cors Vel Satis zal niet vaak stilstaan. Hij gaat binnenkort zelfs heel veel kilo­meters maken. Ter voorbereiding op een aanstaande verhuizing naar Friesland, staan er heel wat retourtjes Schoonhoven-Haulerwijk op het programma. Om die reden laat Cor een lpg-­installatie inbouwen, compleet met klep­smeringssysteem. Gezien het verbruik van de 3,5-liter V6 (gemiddeld zo’n 1 op 9) geen verkeerde investering. “Ik heb de auto goed bekeken en voorlopig gaat-ie nog wel even mee. Zijn volgende baas wordt de sloperij.”



Met de Renault Vel Satis naar Griekenland



Na zijn pensioen over een jaar of twee, wil Cor graag een keer met de Vel Satis en caravan naar Griekenland. Maar voordat het zover is, vergt de tunnelconsole de nodige aandacht. Net als veel andere merken, gebruikte Renault een zachte coating om de aaibaarheid van de harde kunststoffen te vergroten. Maar met de jaren wordt die coating kleverig en bladdert af, zodat de behandelde oppervlakken de aaibaarheid van een schurftige hond krijgen. Cor: “Daar erger ik me kapot aan, maar als ik dat heb aangepakt, is-ie helemaal naar mijn zin.”