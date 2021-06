Vakantie test LMC Cruiser T732 G: met een camper op wereldreis in eigen land

Het is een beetje als dat liedje van Het Goede Doel: "Waar kan ik heen? Ik kan niet naar ..." - en vul vervolgens zelf maar de bestemming maar in. Covid-19 had het vakantieverkeer stevig in z'n greep. Ook al voerden de GGD-priklocaties het vaccinatietempo snel op en brak de zomer in Nederland aarzelend aan, nog altijd bestond er grote onzekerheid over de mogelijkheden van een ontspannen zomervakantie.

Wereldreis in eigen land

'Ach, dan blijven we toch gewoon in Nederland', was het idee van heel veel landgenoten. En zo dachten wij er precies zo over, toen we met de LMC Cruiser T732 G een weekje op pad gingen. Ons plan? Een wereldreis in eigen land. We stippelden een route uit via West-Brabant naar Oost-Groningen, trokken langs Frankrijk en Denemarken, deden plaatsen aan als Bern en Moskou, en bekeken en passant een piramide.

Het uitgebreide verslag van onze wereldreis kun je lezen in Auto Review nummer 8, die vanaf 20 juli te bestellen is in onze webshop.

Vrijheid, blijheid

Want dat is nou het mooie van een camper: zodra de zon gaat schijnen en de bent in de gelegenheid om de deur uit te gaan, dan pak je je schone kleren en een krat met boodschappen in en ga je ervandoor. Bij iedere t-splitsing de keuze of je linksaf of rechtsaf gaat: heb je zin in de kust, of ga je liever naar een bosgebied? Kies je voor de Limburgse heuvels of worden het eens de Friese meren? En ga je een lang weekend op pad, of blijf je desnoods twee weken van huis? Die paar Teams-afspraken kun je met een goede online-verbinding immers ook prima vanuit je camper afhandelen.

Nederland van een andere kant

Met het moderne navigatiesysteem aan boord van de LMC Cruiser T732 G, raken we tijdens onze wereldreis door Nederland geen moment verdwaald. We passeren Bern, stoppen in Enge(l)land, koersen richting De Krim en maken een koffiestop in Siberië. De meeste locaties die we aandoen zijn voormalige buurtschappen en gehuchten, die in veel gevallen inmiddels zijn verworden tot een straatnaam. Plaatsen waar je anders nooit zou komen: ben jij bijvoorbeeld wel eens in De Bombay geweest?

Met een camper word je creatief. Je gaat Nederland weer van een heel andere kant zien. De LMC Cruiser T732 G is uitermate geschikt voor het afleggen van vlotte kilometers over doorgaande snelwegen, maar biedt je tevens de mogelijkheid om weg van de snelweg te blijven. En als je het gevoel hebt dat je lang genoeg achter het stuur hebt gezeten, dan wijst de navigatie je via de gemakkelijkste route naar een rustige camping of camperplaats in de buurt.