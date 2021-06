Wat doen de veiligheidssystemen van een auto? Deel 2: parkeren

Met moderne auto’s is iets vreemds aan de hand: ze worden steeds groter en onoverzichtelijker. Het wordt voor de bestuurder dus lastig om te zien waar de auto ophoudt, en of er een paaltje in de weg staat. Daarom worden ze volgehangen met camera’s en sensoren, zodat je niet tegen die paaltjes botst. Parkeersensoren zijn op heel veel modellen standaard tegenwoordig. Een achteruitrijcamera is al iets luxer, een 360-gradencamera staat nog een trede hoger op de luxeladder.

Volledig automatisch parkeren

Ben je geen held met inparkeren, dan bieden moderne auto’s nog meer hulp dan alleen piepjes en camerabeelden. Ze sturen gewoon zelf in. Parkeerplaatsen worden herkend, zowel langs de weg als in parkeerhavens. Dat gaat volledig automatisch via ultrasoon geluid en sensoren. Alleen zit er een addertje onder het gras. Je kunt het stuur loslaten, maar moet vooral niet vergeten om zelf op tijd te remmen. Je beloning is een perfect ingeparkeerde auto.

Maar er is altijd een overtreffende trap. Bij het parkeren is dat remote parking. Als het parkeervak in kaart is gebracht, kun je uitstappen en stuurt de auto zelf in. Dit systeem laat zich bedienen via je smartphone of afstandsbediening.

Rangeerassistent voor de caravan

Nu gaan we naar de camping. Heb jij moeite om in de zomer je caravan op zijn plek te krijgen? Ook daar hebben de autofabrikanten iets op gevonden: de rangeerassistent. Zo wordt het rangeren kinderspel en kun je je volgend jaar met een gerust hart opgeven voor het televisieprogramma We zijn er bijna.

Je hoeft dus niet in tegengestelde richting te sturen: naar rechts als je de caravan naar links wilt hebben. Zelfs op hellingen werkt het, maar dan moet de auto wel hill descent control hebben.

Hulp bij het uitstappen

Zelfs bij het uitstappen krijg je hulp: als er een andere auto of een fietser nadert, dan krijg je een waarschuwing. Zo voorkom je dat een fietser een oplawaai krijgt van je portier.