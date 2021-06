Top 10 - Haantjes de voorste! Deze auto's waren de eerste ...

ABS: Jensen FF (1966)

De zeldzame Jensen FF – er zijn maar 310 exemplaren gebouwd – lijkt op de veel bekendere Jensen Interceptor, maar is een stuk langer en onderhuids totaal verschillend. Hij was niet alleen de eerste niet-terreinwagen met vierwielaandrijving, maar ook de eerste auto met ABS (antiblokkeersysteem). Het mechanische Dunlop Maxaret-systeem was ontwikkeld voor de luchtvaart en werd onder meer gebruikt op de Nederlandse Fokker F-27 Friendship, waarmee ook de KLM vloog.

Automatische transmissie - Oldsmobile (1939)

Het Amerikaanse merk Oldsmobile bestaat sinds 2004 niet meer. Moederbedrijf General Motors trok de stekker eruit wegens tegenvallende verkopen. Oldsmobile was een van de oudste autofabrikanten ter wereld, samen met Mercedes en Peugeot. In 1939 gebruikte Oldsmobile als eerste divisie van GM de befaamde Hydramatic-transmissie, die ook werd gebruikt in de modellen van Cadillac, Pontiac en zelfs Rolls-Royce en Bentley.

Bekerhouders - Plymouth Voyager (1983)

Is het verbazingwekkend dat de Amerikanen de bekerhouders hebben uitgevonden? Nee. In het land van de drive-throughs – in Las Vegas kun je zelfs trouwen vanuit je auto – moet je die enorme bekers Coca Cola van de McDonalds ergens kunnen stallen natuurlijk. Ontwerpers van Chrysler bedachten er begin jaren tachtig iets voor: twee simpele ronde ‘gaten’ in de middenconsole van de Dodge Caravan en Plymouth Voyager. In Europa kennen we die modellen als Chrysler Voyager.

Continu variabele transmissie - Daf 600 (1958)

Als je een (plug-in) hybride rijdt, dan is jouw auto waarschijnlijk uitgerust met een continu variabele transmissie. Dat kun je horen tijdens het optrekken, als het toerental van de motor niet evenredig stijgt met de acceleratie, maar door de CVT op hetzelfde (optimale) niveau wordt gehouden. De uitvinder van het systeem is Hub van Doorne, die zijn Variomatic in 1958 toepaste in zijn allereerste personenauto, de Daf 600.

Digitaal instrumentenpaneel - Aston Martin Lagonda (1976)

We zijn niet altijd te spreken over het gebruiksgemak van digitale dashboards. Door het ontbreken van fysieke knoppen moet je soms te lang je aandacht van de weg halen. Maar in de jaren zeventig hadden kopers van een Aston Martin Lagonda heel andere problemen. Het dashboard in de scherp gesneden luxesedan was revolutionair, maar werkte vaker niet dan wel. De Lagonda Series III stapte in 1986 van led-instrumenten over op tv-schermen. Maar die bleken nóg minder betrouwbaar.

GPS-navigatiesysteem - Mazda Eunos Cosmo (1990)

Wie kan er nog kaartlezen tegenwoordig? Moeders van 60 jaar of ouder! Want die zaten vroeger paniekerig met een wegenkaart op schoot, terwijl hun echtgenoten gevaarlijk zwetend de Parijse Périphérique probeerden te overleven. Een drama was het, ieder jaar weer. Maar deze in Europa onbekende Mazda maakte daar een einde aan. De Eunos Cosmo – een fraaie luxecoupé met een rotatie motor – had als eerste auto ter wereld satellietnavigatie. Bedankt, Mazda!

Parkeersensoren - Toyota Corona (1982)

Nee, niet Toyota Corolla, maar Toyota Corona. Het model bestaat sinds 2001 niet meer, maar jullie kennen hem vast als we de Europese namen noemen: Carina en Avensis. Begin jaren tachtig had de kleurloze sedan een heuse wereldprimeur. Toyota rustte de Corona uit met ultrasone parkeersensoren, die de afstand tot een object meten met korte geluidspulsen. Back Sonar, noemde de Japanse fabrikant het revolutionaire systeem.

Vierwielbesturing - Nissan Skyline (1985)

Steeds meer auto’s hebben het: vierwielbesturing. Door de achterwielen bij lage snelheid tegen te laten sturen, kun je de draaicirkel verkleinen. Op de snelweg sturen ze juist mee met de voorwielen, wat voor een grotere stabiliteit zorgt. Niet alleen sportwagens zijn ermee uitgerust, ook gewone modellen, zoals de net geïntroduceerde nieuwe Mercedes C-klasse. De eerste was de Nissan Skyline R31 met HICAS (High Capacity Actively Controlled Steering).

Stuurbekrachtiging - Chrysler Imperial (1950)

Mensen van boven de 40 hebben het vast nog geleerd: je moet een auto zonder stuurbekrachtiging iets laten rollen, dan gaat het sturen makkelijker. Dat een auto zwaar stuurt, was al in de beginjaren een probleem, dus werd reeds in 1876 de eerste stuurbekrachtiging gepresenteerd. Het eerste echt bruikbare systeem kwam in de jaren twintig, maar werd door ontwikkelaar General Motors te duur geacht. Dus ging Chrysler er na de Tweede Wereldoorlog met het verlopen patent vandoor.

Volledige led-verlichting - Audi R8 V10 (2009)

Op het gebied van verlichting hebben we veel aan Audi te danken. Of te wijten, het is maar hoe je het bekijkt. De Duitse fabrikant kwam als eerste met led-dagrijverlichting (Audi A8 W12, 2004) en die aanstellerige dynamische led-richtingaanwijzers (Audi R8, 2012). Lexus had in 2006 de primeur met led-koplampen, al gebruikte de LS 600h voor het grootlicht en de clignoteurs nog traditionele ‘peertjes’. De eerste ‘full-led’ auto was drie jaar later de Audi R8 V10.