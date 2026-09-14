Deze trends tekenen de IAA Transportation 2026

Nieuws

De IAA Transportation is dé tweejaarlijkse ontmoetingsplek voor de transportwereld. Auto Review Bedrijfswagens is erbij en speurt op de beursvloer naar het belangrijkste nieuws. Opvallend: fabrikanten zetten in op bestelwagens met kleinere accupakketten, terwijl connectiviteit een steeds grotere rol speelt. En natuurlijk zijn er ook volop nieuwe modellen te bewonderen. Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen van de IAA Transportation.

IAA Transportation 2026

Voor de vaste bezoeker van Auto Review Bedrijfswagens staan er geen échte verrassingen op de beurs; de meeste 'onthullingen' zijn hier al langsgekomen. Toch blijft de officiële presentatie op de beursvloer bijzonder: daar wordt een nieuw model pas echt voor het voetlicht gebracht.

Renault Trafic Van E-Tech electric

Dat geldt onder meer voor de nieuwe Renault Trafic Van E-Tech electric. Deze elektrische bestelwagen is vanaf de eerste schets volledig als EV ontwikkeld. Een versie met verbrandingsmotor komt er dan ook niet. De eerste exemplaren worden naar verwachting aan het eind van dit jaar op de weg verwacht.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Kia PV7

Op de Kia-stand werd het doek gehaald van de PV7, de grotere broer van de PV5. Ook dit model is net als de nieuwe Renault Trafic volledig als elektrische bestelwagen ontwikkeld en is eveneens voorzien van een modern 800V-oplaadsysteem voor snel laden. De PV7 heeft een rijbereik tot zo'n 460 kilometer, te vergelijken met de Renault. Ook de laadvermogens lopen amper uit elkaar (maximaal 1200 kilogram voor de PV7 tegen max. 1300 kilo voor de Renault). Wel schiet de Kia boven de Renault uit in laadruimte: maximaal 8 m3 tegen 5,8 m3.



Ford Transit City

Verder werd de Ford Transit City gepresenteerd. Deze bestelwagen ontwikkelt Ford samen met JMC, de Chinese autofabrikant waarmee het al sinds 1995 samenwerkt. De belangrijkste troef is de eenvoudige opzet: er is één uitvoering, een trekhaak ontbreekt en het accupakket is relatief klein. Toch bedraagt de WLTP-actieradius 254 kilometer.

Het grote voordeel? De verwachte prijs. Die begint naar verwachting rond de 35.000 euro, terwijl de laadruimte maximaal 8,5 m³ bedraagt. Daarmee lijkt deze elektrische bestelwagen vooral interessant voor de stadsdistributie.

Volkswagen ID. Buzz Cargo LWB

Eerder maakten we al kennis met de Volkswagen ID. Buzz LWB. De officiële presentatie was echter aan de IAA voorbehouden. Hier kan het publiek kennis maken met de dik 20 cm grotere ID. Buzz Cargo. Met een laadvolume van 4,4 m3, tegenover 3,9 m3 bij de bestaande ID. Buzz Cargo.

Meer nieuwkomers in Hannover: de Delivan van het Chinese Chery. Een bus die vanaf begin volgend jaar de strijd aangaat met de Volkswagen e-Transporter, Kia PV5 en Ford E-Transit Custom.

Kleinere prijsjes, kleinere accu's

De Ford Transit City is een van de vele voorbeelden van een nieuwe trend: kleinere accupakketten, kleinere prijsjes. Het besef dat de meeste ondernemers amper 100 km op een dag rijden, maakt dat minder dure accupakketten en dus kleinere actieradiussen vaak meer dan voldoende zijn.

Ook Stellantis komt met kleinere accumodellen op de markt, onder de naam Smart Compact Van. Deze gaan vanaf november 2026 de weg op als Citroën Berlingo FIRST, Fiat Doblò EASYPRO, Opel Combo START en Peugeot Partner ACTIVE. Prijzen zijn nog niet bekend.

Ook op de Stellantis-stand: de Fiat Tris. Een elektrisch aangedreven driewieler voor stadsdistributie die komend jaar op de markt komt.

Wekelijks het laatste bedrijfswagennieuws? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Aanmelden Ontvang het laatste bedrijfsauto-nieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Nog een trend: connectiviteit

Een andere duidelijke trend op de IAA Transportation is connectiviteit. Nieuwe bestelwagens worden steeds vaker af fabriek uitgerust met een modem en systemen die continu gegevens uit de auto verzamelen. Die data zijn vooral gericht op het maximaliseren van de zogenoemde ‘uptime’.

Denk aan informatie over de accustatus en het onderhoud, maar ook aan rijgedrag, storingen en de actuele locatie van de bus. Met die gegevens kunnen wagenparkbeheerders problemen vaak signaleren voordat een bestelwagen onverwacht stilvalt of met spoed naar een servicepunt moet.

Dat fabrikanten hier vol op inzetten, blijkt wel uit de systemen die tijdens de IAA volop aandacht krijgen. Renault presenteert Renault Uptime, Volkswagen breidt uit met Connect Pro en Kia introduceert het Business Solutions Portal.