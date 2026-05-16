Zoveel duurder werden stokoude tweedehands auto's de afgelopen tijd

Inmiddels heb ik Abrahams tien jaar oudere broer al uitgezwaaid, maar ik ben niet dagelijks bezig met mijn leeftijd. Toch voel ik me af en toe stokoud. Meestal komt dat door externe factoren. Zoals het huidige prijspeil van auto’s.

Ik reken echt niet alles meer terug naar guldens, maar met de autoprijzen van tegenwoordig, krijg ik die neiging soms wel. Zelfs bejaarde tweedehandsjes blijken nog ­serieus geld te kosten. Onlangs werd ik weer eens met de oude neus hard op de peperdure feiten gedrukt.

Zeldzaam: A-segmenter met echte automaat

Een familielid zocht een betrouwbare, zuinige auto. Budget: 3000 euro. Eitje, dacht ik; Nederland is immers vergeven van de oudere Toyota's Aygo, gebruikte Citroëns C1 en tweedehands Peugeots 107. “Maar, ik wil wel een automaat, én airco.” Oei, dat maakte het meteen een stuk lastiger.

De meeste oudere auto’s in het A- en B-segment hebben immers een handbak. En áls ze het predicaat ‘automaat’ dragen, hangt er vaak een gerobotiseerde handbak onder. En ik gun niemand, zeker geen familielid met wie ik goede relaties onderhoud, een transmissie die aanvoelt alsof-ie bij elke gangwissel eerst moet overleggen met z’n advocaat.

Voorkeur voor kleine merkspecialist

En dus vielen de Toyota Aygo en consorten af. Evenals oudere Yarissen, een tweedehands Fiat Panda, Suzuki Swift of Mitsubishi Colt. En dan had ikzelf nog aanvullende noten op zang met betrekking tot het onderhoud, de apk en de kilometerstand. Want ik wil geen ruzies in de familie over een auto met verborgen gebreken. Ten slotte is daar nog de aanbieder; ik heb het niet zo op grote ‘dozenschuivers’ zonder eigen werkplaats. Ik koop liever bij een kleinschalige merkspecialist.

Waren alle hokjes aangevinkt, dan belandden de auto’s op mijn favorietenlijst. Maar blijkbaar zijn kleine automaatjes even gewild als tickets voor de finale van het WK voetbal, want van mijn Marktplaats-app kreeg ik dagelijks ‘Deze is weg’-meldingen.

“Vroeger haalde je auto's van deze leeftijd op in ruil voor een fles Beerenburg en een droge worst.”

Zo bleef uiteindelijk maar een handjevol exemplaren over, de meeste tussen 12 en 20 jaar oud … In mijn studententijd haalde het gros van de auto’s dat niet eens. De schaarse survivors die dat wel deden, mocht je meenemen in ruil voor een fles Beerenburg en een droge worst. Oké, dan vonden ze wel hun Waterloo bij de eerstvolgende apk.

En het werd een ...

Gelukkig gaan auto’s vandaag de dag veel langer mee. Zeker de tweedehands Honda Jazz uit 2006 waarop de keus uiteindelijk is gevallen, staat goed bekend. Hij heeft net een grote beurt achter de rug, inclusief verse cvt-olie en (acht!) nieuwe bougies. En hij heeft geen simpele airco, maar zelfs climate control! En mocht de familie niet zo dol zijn op het cvt-karakter van de bak, dan kan deze Jazz ook net doen alsof-ie een conventionele 7-traps automaat heeft. Hoe cool is dat!

De gemoedelijke specialist in het oosten des lands lust vast wel een borrel. En een droge worst slaat-ie waarschijnlijk evenmin over. Helaas verlangde hij daarnaast nog ruim drieënhalf duizend euro voor de Jazz ... Poeh hé, weet je wel hoeveel gulden dat is!?