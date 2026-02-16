Paaltje gepakt? Herstellen met originele of aftermarket onderdelen?
Een paaltje gepakt tijdens het manoeuvreren in een krappe straat? Voor een bedrijfswagen betekent dit niet alleen kosten voor herstel, maar ook stilstand. Niet rijden is immers geld verliezen. Om geld te besparen, kun je kiezen voor niet-originele vervangingsonderdelen. Maar is dat echt de slimste optie?
OEM- of aftermarket-onderdelen
Kies je bij schadeherstel voor OEM (Original Equipment Manufacturer)-onderdelen of voor aftermarket-alternatieven? OEM-onderdelen zijn identiek aan de componenten waarmee je bestelwagen de fabriek verliet. Denk aan originele bumpers, koplampunits of carrosseriedelen. Door hiervan gebruik te maken, minimaliseer je montageproblemen. Bovendien waarborgt het de fabrieksgarantie en restwaarde, mits vakkundig vervangen.
Aftermarket-onderdelen worden geproduceerd door derden. Ze zijn doorgaans goedkoper, maar het betekent meestal wel dat de merkgarantie voor dit onderdeel vervalt. Ook de restwaarde is er meestal niet mee gediend. Voor oudere bestelwagens buiten de garantietermijn kunnen aftermarket-onderdelen daarentegen wel financieel aantrekkelijk zijn.
Wat speelt mee in de keuze?
- Leeftijd en boekwaarde van het voertuig
Bij een jonge leasebus of bestelwagen met hoge restwaarde ligt OEM voor de hand. Bij een afgeschreven voertuig kan aftermarket economisch gezien de juiste oplossing zijn.
- Verzekeringspolis
Check of je verzekeraar een menig heeft over vervangende onderdelen. Soms eisen ze OEM, soms juist aftermarket. Dit vind je terug in de polisvoorwaarden.
- Stilstandkosten
Als de reparatie veel tijd vraagt en de bus eigenlijk elk moment van de dag onderweg moet zijn, dan is het misschien slimmer om te kijken welke onderdelen het snelst leverbaar zijn. Restwaarde en reparatiekosten zijn dan mogelijk minder belangrijk dan een snellere reparatie.
