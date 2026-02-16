Paaltje gepakt? Herstellen met originele of aftermarket onderdelen?

Nieuws

Een paaltje gepakt tijdens het manoeuvreren in een krappe straat? Voor een bedrijfswagen betekent dit niet alleen kosten voor herstel, maar ook stilstand. Niet rijden is immers geld verliezen. Om geld te besparen, kun je kiezen voor niet-originele vervangingsonderdelen. Maar is dat echt de slimste optie?

OEM- of aftermarket-onderdelen

Kies je bij schadeherstel voor OEM (Original Equipment Manufacturer)-onderdelen of voor aftermarket-alternatieven? OEM-onderdelen zijn identiek aan de componenten waarmee je bestelwagen de fabriek verliet. Denk aan originele bumpers, koplampunits of carrosseriedelen. Door hiervan gebruik te maken, minimaliseer je montageproblemen. Bovendien waarborgt het de fabrieksgarantie en restwaarde, mits vakkundig vervangen.

Aftermarket-onderdelen worden geproduceerd door derden. Ze zijn doorgaans goedkoper, maar het betekent meestal wel dat de merkgarantie voor dit onderdeel vervalt. Ook de restwaarde is er meestal niet mee gediend. Voor oudere bestelwagens buiten de garantietermijn kunnen aftermarket-onderdelen daarentegen wel financieel aantrekkelijk zijn.

Wat speelt mee in de keuze?