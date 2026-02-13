Zo maak je van jouw ID. Buzz een personenvervoerder met afgesloten laadruimte

Nieuws

De keuze uit een Volkswagen ID. Buzz met vijf- of zeven zitpaatsen of een Cargo is een bekende keuze. Samen met carrosseriebedrijf Snoeks heeft Volkswagen echter een combi van die twee bedacht voor ondernemers die er met personeel op uit moeten.

ID. Buzz als vijfzitter met afgesloten laadruimte

De scheidingswand wordt geplaatst achter de tweede zitrij van de vijfpersoonsversie, waardoor een volledig gescheiden laadruimte ontstaat. Dit maakt de elektrische bus geschikt voor het gelijktijdig vervoeren van medewerkers én materialen. Of bijvoorbeeld de mountainbikes, wanneer je in het weekend lekker eropuit gaat met je gezin.

Geluid en vuil blijven achterin

Dankzij de vaste wand kunnen goederen tot aan het dak worden geladen, vergelijkbaar met de ID. Buzz Cargo. Geluid en vuil uit de laadruimte blijven buiten de passagiersruimte. Een raam in de tussenwand zorgt voor zicht naar achteren. Bovendien werkt de automatische airconditioning efficiënter, omdat alleen de kleinere cabine gekoeld of verwarmd hoeft te worden.

Opgeruimd staat netjes: vakje voor laadkabel

De scheidingswand is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlandse Snoeks Automotive. De wand is gemaakt van een licht composietmateriaal met soft-touch afwerking. In de vloer aan de laadzijde is een bovendien een opbergvak te vinden om de laadkabel van de ID. Buzz in op te bergen.

ID. Buzz scheidingswand voor korte en lange wielbasis

De scheidingswand is leverbaar op de ID. Buzz met korte wielbasis in de uitvoeringen Freestyle, Pure, Energy en Pro. Bij de Energy- en Pro-versies is deze optie ook beschikbaar op de lange wielbasis.