Net geïntroduceerde Volkswagen Caddy eHybrid meteen in de aanbieding

Volkswagen Bedrijfswagens trekt de portemonnee. Om de net geïntroduceerde Caddy eHybrid meteen een duwtje in de rug te geven, zijn Limited Editions bedacht. Extra uitrusting voor minder geld. Ook de ID. Buzz Cargo is er als Limited Edition. Hierbij gaat het vooral om een voordeel tot zes mille. Alles in beperkte oplage.

Extra complete Caddy eHybrid Limited Editions

Volkswagen wil de nieuwe Caddy eHybrid lekker op weg helpen met extra rijk uitgeruste Limited Editions. Zowel de Caddy Cargo eHybrid, Caddy Flexible eHybrid als de Caddy Kombi eHybrid kunnen rekenen op een bonus van maximaal 3055 euro. Het exacte voordeel is afhankelijk van de uitvoering en de daarbij al standaard geleverde uitrusting.

Hoe herken je een Caddy Limited Edition (2026)?

Alle Caddy Limited Editions zijn onder andere herkenbaar aan en voorzien van:

Zwarte designaccenten op onder meer dak, dakreling, spiegels, grille en lichtmetalen velgen

Bumpers in carrosseriekleur

Ledverlichting rondom

Elektrisch verstel- en inklapbare buitenspiegels

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera

17 inch ‘Vulcano’ lichtmetalen velgen in hoogglans zwart

Verschillende uitvoeringen beschikken bovendien over privacyglas achter.

De Caddy Cargo eHybrid Limited Edition is leverbaar vanaf 35.490 euro, exclusief btw. De Flexible-versie, met opklapbare achterbank, start bij 35.890 euro (ex. btw). De Kombi op geel kenteken is er vanaf 42.690 euro en dan inclusief btw.

ID. Buzz Limited Editions: 6000 euro lager in prijs

Ook de Volkswagen ID. Buzz krijgt een reeks Limited Editions. Deze zijn beschikbaar voor de Pure, Pro, Pro Bulli en GTX, met accupakketten van 59, 79 en 86 kWh. De extra's zijn hier beperkt tot een 230V-laadkabel en een beschermlijst voor de achterbumper. Het voordeel zit hem bij ID. Buzz Cargo in de lagere prijzen. Alle versies zijn tijdelijk 6000 euro (ex. btw) in prijs verlaagd. Instappen kan hierdoor al vanaf 44.490 euro.

Zolang de voorraad strekt

Tot slot nog heel even de vraag: hoe limited is Limited eigenlijk? Per model zijn 150 exemplaren beschikbaar.