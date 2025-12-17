De RDW waarschuwt: voorkom inbeslagname van je bedrijfsvoertuig

Nieuws

In het kentekenregister staan volgens de RDW 11.000 bedrijfsvoertuigen niet op de juiste naam. Dit gaat over voertuigen op naam van bedrijven die zich voor 1 juli 2025 hebben uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Nu geen actie ondernemen kan heel vervelend worden.

Even doen: eenvoudig overschrijven

Heb je je bedrijfsactiviteiten beëindigd door je uit te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KVK)? Vergeet dan niet om je bedrijfswagen op een nieuwe naam te zetten wanneer je de auto zelf blijft rijden. Dit kan eenvoudig op de overschrijven-pagina van RDW.

Verkoop je de auto na bedrijfsbeëindiging, dan volgt de overschrijving als gevolg van het verkoopproces. Wil je echter zelf blijven rijden met je bus, dan wordt dit overschrijven blijkbaar nogal eens vergeten. Zoals blijkt uit de 11.000 verkeerd op naam staande bedrijfsvoertuigen in de RDW-boeken.

Check of je bus op de juiste naam staat

RDW waarschuwt daarom eigenaren die hun bedrijf voor 1 juli 2025 hebben uitgeschreven bij de KVK. Check of je bedrijfswagen op de juiste naam staat. En doe dit voor 15 januari 2026. Daarna wordt de tenaamstelling automatisch beëindigd en mag het voertuig niet meer op de openbare weg komen. Vergeet je dit, dan kan dit enorme gevolgen hebben. Van inbeslagname tot verzekeringskwesties.

Schorsen is ook een optie

Kun je je bus niet overschrijven op eigen naam, op een nieuwe bedrijfsnaam of verkopen? Dan is schorsen via de RDW een oplossing. Ook dan mag het voertuig niet meer op de openbare weg komen, zelfs niet om te parkeren. Dit kan alleen op privégrond. Heb je een leasevoertuig op je oude bedrijfsnaam staan, neem dan zo snel mogelijk contact op met je leasemaatschappij. Is je bedrijfsvoertuig al in beslag genomen (bijvoorbeeld als gevolg van een faillissement), overleg dan met de deurwaarder hoe te handelen.