Jarige toltunnel A24 trakteert op hogere tarieven (die jij graag betaalt)

Nieuws

De tolsnelweg A24 tussen Vlaardingen en Rozenburg viert zijn eerste verjaardag. Geen ruimte voor traktaties, wel voor tariefsverhogingen. Wat niet wegneemt dat bestuurders de nieuwe snelweg goed weten te vinden. Een succesnummer dus, die A24?

De A24, ook bekend als de Blankenbergverbinding, is in het leven geroepen om de verkeersdruk op de A20, A4 en A15 rond Vlaardingen te verlichten. Het ruim vier kilometer lange traject omzeilt drukke knooppunten en levert - afhankelijk van de route - een kwartiertje tijdswinst op. Met name van en naar het westen.

Elf miljoen voertuigen

De snelweg blijkt een succes. Veel bestuurders trekken de portemonnee om eerder op de plek van bestemming te zijn: ruim elf miljoen voertuigen hebben afgelopen jaar voor de A24 gekozen.

E-tol in plaats van tolpoortjes

Voordeel is dat je niet hoeft te stoppen voor tolpoortjes: de afrekening volgt via e-tol. Hiervoor moet je wel zelf actie ondernemen. Betalen kan op de website e-tol en kan van maximaal 7 dagen vooraf tot 3 dagen (72 uur) na de rit. Vergeet je dit, dan krijg je in eerste instantie een herinnering thuis, met vanaf nu 9 euro aan administratiekosten. Eén euro meer dan afgelopen jaar. Betaal je na die herinnering nog niet, dan volgt er een boete van 35 euro.

Ook de tarieven stijgen licht per 1 januari 2026:

Auto's, bestelwagens en motoren (t/m 3,5 ton) en elektrische voertuigen (t/m 4,25 ton): 1,57 euro per keer (was 1,51 euro)

Vrachtauto's en andere voertuigen (boven 3,5 ton) en elektrische voertuigen boven 4,25 ton: 9,49 euro (was 9,13 euro)

Aanhangers - ook caravans - mogen gratis mee door de toltunnel.

Automatisch betalen

Wil je niet met tolbetalen bezig zijn, dan kun je via de e-tol-pagina ook kiezen voor de optie automatisch betalen. Volgens de tunnelorganisatie doet ondertussen 80 procent van de vaste gebruikers dit. Dát je tol moet betalen, wordt overigens duidelijk aangegeven op de weg. Als de tunnel is afbetaald, verdwijnt de tolverplichting weer. Wanneer dit is, is nu nog niet duidelijk.