Volgens Volkswagen staan deze ondernemers te springen om elektrische busjes

Nieuws

De vraag of ondernemers op een elektrische bus zitten te wachten, is in Engeland beantwoord. Uit een enquête van Volkswagen Bedrijfswagens blijkt dat 75 procent (!) denkt dat een elektrische bestelwagens nu geschikt is voor hun bedrijf.

Kosten en duurzaamheid grote pluspunten

Voor ondernemers spelen vooral de kosten van een elektrische bestelwagen een grote rol. Ruim 62 procent van de ondervraagden geeft aan dat een elektrische bestelbus goedkoper in gebruik is dan een diesel of benzinevariant. Ook duurzaamheid (52%) en het ondertussen bredere aanbod aan modellen (37%) zijn belangrijke factoren bij de overstap naar een elektrische bedrijfswagen.

Zorgen over de overstap naar elektrisch rijden

Toch bestaan er nog zorgen. Laadtijd (49%) en de actieradius van elektrische bestelbussen (43%) worden het vaakst genoemd. Desondanks verwacht 69 procent van de bedrijven die nu nog geen elektrische bestelwagen inzetten, dit jaar alsnog de overstap te maken.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1000 busjesrijder, in opdracht van Volkswagen Bedrijfswagens in de UK. Het merk wil op dit moment vooral zijn nieuwe elektrische Transporter aan de man brengen, maar heeft natuurlijk ook de schattige ID. Buzz Cargo nog op voorraad. Volkswagen zal nu wel denken dat ondernemers staan te springen om elektrische busjes.

Stappen Nederlandse ondernemers ook over?

De Engelse onderzoekscijfers zijn niet helemaal relevant voor de Nederlandse markt. Wel is ook bij ons duidelijk te zien dat de verkoop van elektrische bussen groeit. Al dan niet afgedwongen door de afschaffing van de bpm-vrijstelling waardoor dieselbussen veel duurder zijn geworden. Wat prijs betreft concurreren de diesels nu met elektrische varianten.

Elektrische bestelbus definitief doorgebroken

De conclusie uit het onderzoek is duidelijk: elektrische bedrijfswagens zijn niet langer toekomstmuziek, maar een logische keuze voor steeds meer ondernemers. Met lagere kosten, meer modelopties en een groeiend netwerk aan laadoplossingen is de elektrische bestelwagen een serieus alternatief aan het worden. Ondanks wat zorgen. Nederland zet de achtervolging in met eveneens een groeiend aantal ev-verkopen.