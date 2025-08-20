Deze bus daagt Ford e-Transit Custom en VW e-Transporter uit

Nieuws

Ondernemers die met hun bus vooral in de stad of het buitengebied actief zijn, laadvolume en -vermogen zoeken en op de centen willen letten, kunnen sinds kort shoppen bij DFSK. Dit Chinese merk brengt de EC75 naar Nederland. Wat kun je ermee?

Compact formaat, groot laadvolume

De tweepersoons DFSK EC75 oogt hoekig en modern en valt in het middensegment van de elektrische bedrijfswagens. Daarmee gaat hij de concurrentie aan met onder andere de Volkswagen e-Transporter en de Ford E-Transit Custom.

Qua afmetingen onderscheidt de EC75 zich duidelijk, alleen al met zijn L2-laadruimteafmetingen:

Lengte: 5130 mm (54 mm korter dan de e-Transporter)

Wielbasis: 3200 mm (100 mm langer dan de VW)

Laadvolume: 6,9 m3 (0,1 m3 meer zelfs dan de e-Transporter in L2-variant)

Laadvermogen: 1300 kg (tegenover maximaal 1113 kg bij de VW Transporter L1)

Prijsvoordeel ten opzichte van de concurrentie

Behalve zijn ruime laadcapaciteit, heeft de DFSK EC75 een ander sterk punt: de prijs. Waar de elektrische concurrentie vaak richting de 46.000 euro gaat, staat de EC75 al vanaf 35.000 euro in de prijslijst. Ondanks zijn scherpe prijs is de EC75 niet kaal uitgerust. Standaard krijg je onder andere:

10,1-inch touchscreen met DAB-radio en Android Auto/Apple CarPlay

Keyless entry + start

Draadloze telefoonoplader, USB-C snellader en USB-aansluiting

Bijrijdersstoel om te klappen tot werktafel

Parkeercamera met 360-graden panoramaview

Schuifdeuren aan beide zijden

Achterdeuren die 180 graden open kunnen

Eén uitvoering, beperkte prestaties

De lagere prijs brengt wel enkele beperkingen met zich mee. Zo is de bestelbus voorlopig slechts leverbaar in twee kleuren (Silver Drop en Galaxy White) en in één uitvoering. Een trekhaak is beschikbaar tot 750 kg geremd, een afneembare versie tot 1500 kg volgt later.

De elektromotor levert een piekvermogen van 95 pk, maar in de praktijk is het nominale vermogen (zeg maar het vermogen dat de auto tijdens het rijden aanspreekt) slechts de helft. Dat betekent een topsnelheid van 100 km/h.

Actieradius en opladen van DFSK EC75 (2025)

De DFSK EC75 is vooral geschikt voor stadsdistributie en regionaal vervoer. De 51 kWh-accu zorgt voor een actieradius van:

240 km WLTP

272 km in stadsverkeer

Opladen kan op twee manieren:

AC laden (6,6 kWh): van 20 naar 100 procent in ca. 6 uur

DC snelladen (54 kW): van 20 naar 80 procent in ca. 45 minuten

Dit is geen snelle AC-laadtijd, maar je legt hem daarentegen eenvoudig thuis of op het werk aan de normale stekker.

Het verkoopnetwerk voor de EC75 is op dit moment in opbouw. Meer over de bus vind je dan ook op de pagina van de importeur, DFSK Nederland. Een praktijktest volgt snel bij Auto Review Bedrijfswagens.