Met deze Toyota Proace Worker met Stealth Pack word je toch geflitst

De defensie-industrie geeft vele miljarden uit om vliegtuigen onzichtbaar te maken voor radar. Stealth noemen ze dat in goed Engels. Of het Stealth Pack voor de Toyota Proace Worker je beschermt tegen de snelheidsradar is echter uiterst twijfelachtig. Maar het uiterlijk vaart er wel bij.

Busje pimpen is hot

We kunnen er lang en breed over spreken, maar busjes worden nou niet echt bedacht om schoonheidswedstrijden te winnen. Toch krijgen ook deze praktische vierwielers vaak een schoonheidsbehandeling van hun trotse eigenaren. Pimpen is hot.

Toyota speelt daar nu op in. Heb jij een Proace Worker, Proace Long Worker of een Proace Worker dubbele cabine, diesel of elektrisch: met het Stealth Pack steekt jouw bus lekker boven het maaiveld uit. Allesbehalve onzichtbaar dus, wat de naam van het pakket best raar maakt.

Wat zit er in het Stealth Pack voor Proace Worker?

De standaard vormgeving van de Proace Worker wordt flink opgekalefaterd met:

Zwarte logo’s

Matzwarte striping

Sidebars

Glaslookpanelen op zijkant achter

Dakspoiler

Koperkleurige remklauwen

Zwarte dorpelinstaplijsten met logo

Beschermstrip op achterbumper

Het interieur is niet vergeten en krijgt luxe bekleding van leer en alcantara. In de rugleuning is het Stealth-logo met contrasterend stiksel ingenaaid.

Prijs van het Toyota Proace Worker Stealth Pack

Het stylingpakket is op genoemde modellen leverbaar, ook al rij je er nu al mee. Je moet er wel voor naar de dealer, maar dan is alles voor 2895 euro (excl. btw, inclusief montage) geregeld.