Mercedes-Benz vervangt airbags oudere Vito's en Viano's

Nieuws

Heb jij een Mercedes-Benz Vito of Viano, geproduceerd tussen december 2002 en februari 2006? Dan kun je op de koffie bij je dealer. De bussen worden namelijk opgeroepen omdat de bestuurdersairbag vervangen moet worden in verband met mogelijk spontaan ontploffingsgevaar.

In heel Europa gaat het over ruim 200.000 bussen, in Nederland zou het een paar duizend exemplaren betreffen. Precieze cijfers zijn niet voorhanden, maar eigenaren krijgen een oproep per post thuisgestuurd. Alleen met deze oproep kun je je vervolgens bij de dealer melden voor vervanging van de bestuurdersairbag.

Takata airbags

De Vito's en Viano's die worden opgeroepen hebben een airbag van de Japanse (ondertussen failliete) toeleverancier Takata. Volgens het terugroepregister van RDW kan de gasgenerator van het airbagsysteem in bepaalde klimaatomstandigheden (vaak wordt genoemd vochtig en warm) een chemische verandering ondergaan. Dit kan leiden tot een ontploffing waarbij scherpe metalen delen door de cabine vliegen.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Vervangen airbag: uurtje werk

Dit heeft wereldwijd al tot gewonden en zelfs doden geleid, vandaar nu dus de terugroepactie. Hoewel Noord-Europa niet echt aan de gewraakte klimaatomstandigheden voldoet, is het van belang om de -kosteloze - vervanging daadwerkelijk uit te laten voeren. Volgens RDW kost dit ongeveer een uur.