TEST: Als het hierom gaat, staat de Volkwagen T-Toc op eenzame hoogte

De Volkswagen T-Roc, Opel Frontera en Mini Countryman vallen in het segment van de compacte SUV's. Maar je kunt je afvragen wat je nog meer nodig hebt. Vooral als je met de T-Roc rijdt.

Dat je bij kleinere auto's op een houtje moest bijten als het op luxe en comfort aankomt, zijn gelukkig allang voorbij. En tja, wat noemen we 'compact'? Dit drietal heeft een lengte van om en nabij de 4,40 meter. Veertig jaar geleden was dat de maat van uit de kluiten gewassen middenklassers als de Volkswagen Passat en Opel Ascona.

Over de hoogte van rond de 1,60 meter van dit drietal hebben we het dan nog niet eens gehad. De ruimte in de Volkswagen T-Roc, Opel Frontera en Mini Countryman is gemiddeld genomen dan ook bets goed voor elkaar. Zie het artikel hieronder. Maar hoe zit het met het comfort?

Comfort cruciaal voor lange vakantierit

Compacte SUV’s worden vaak gebruikt als gezinsauto. Daarom is het heel belangrijk dat ze ook als vakantie-auto veel in hun mars hebben. Zeker tijdens de lange ritten naar dat chalet in de Oostenrijkse bergen of het huisje met zwembad aan de Costa Brava, wordt veel gevraagd van de comforteigenschappen van de auto.

Welke compacte SUV heeft de beste stoelen?

De Opel Frontera laat zien dat ‘goedkoop’ niet meteen slecht hoeft te zijn. De stoelen van de auto hebben een aangenaam stevige schuimvulling, zodat je rug en zitvlak niet snel vermoeid raken. Een lendensteun ontbreekt op de voorstoelen. Daarom vergaart de Opel op het testonderdeel zitcomfort toch niet het volledige aantal punten bijeen.

De Volkswagen en de Mini hebben zo’n ruggensteuntje wel. De Countryman en de T-Roc die we hier testen, zijn uitgerust met sportstoelen. In geval van de Mini horen deze bij het uitrustingsniveau John Cooper Works, bij de Volkswagen zijn ze onderdeel van de R-Line uitrusting. In beide gevallen hebben we geen enkele kritiek op de stoelen.

Zitcomfort achter in Mini valt tegen

Achterin heeft de Frontera verrassend veel ruimte te bieden. De Mini Countryman is met z'n lengte van 4,44 meter ongeveer 6 centimeter langer dan zijn tegenstrevers. Bovendien is de achterbank verschuifbaar en kun je de hellingshoek van de rugleuning verstellen. Toch is het achter in de Opel prettiger toeven.

In de Mini zit je niet alleen met opgetrokken knieën, maar zodra zich een bocht aandient, moet je snel op zoek naar houvast. De ­achterbank is namelijk behoorlijk glad. In de Frontera worden je bovenbenen beter ondersteund, en dat leer je tijdens een lange rit vanzelf waarderen.

Ook achter in de Volkswagen T-Roc kun je je voeten gemakkelijker kwijt dan in de Countryman, en vormt de bank zich wat beter rond je lichaam.

De Opel is het lawaaiigst

In de Mini en de Volkswagen is dikker isolerend materiaal verwerkt dan in de Opel. Met name uit de motorruimte en de wielkasten klinkt minder geruis. Opel heeft echter niet bespaard op het onderstel. Ondanks de ­conventionele lay-out van de wielophanging (adaptieve schokdempers zijn niet leverbaar) wordt het in- en uitveren van de wielen keurig in de kiem gesmoord.

De Mini en de Volkswagen betreden het testveld met adaptieve schokdempers, zodat de verwerking van de carrosseriebewegingen beter onder controle is. Met name in de T-Roc blijven hinderlijke reacties op alle natuurkundige krachten in alle richtingen achterwege. Dat schept zelfs op een slecht onderhouden weg heel veel rust.

De Mini heeft een stuggere basisafstemming dan de Volkswagen, en dat voel je. Op een kasseienweg word je flink door elkaar geschud. Al met al verdient de T-Roc de meest comfortpunten en eindigen de Frontera en de Countryman op vrijwel gelijke hoogte. Gezien de veel lagere prijs van de Frontera - hij is zo'n 11.000 tot 13.000 euro goedkoper dan de andere twee - mag dat best verrassend heten.

De complete test, inclusief alle meetgegevens, prijzen, prestaties en verbruikscijfers vind je in Auto Review 5/2026.