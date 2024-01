Voordelig autorijden? Dit zijn tips die je wilt weten!

Autorijden lijkt wel constant duurder te worden. Van meer belasting, hogere parkeerkosten tot duurdere brandstof. Ook wanneer je elektrisch rijdt, blijven helaas de kosten toenemen. Toch zijn er manieren te bedenken om de kosten enigszins beperkt te houden. Het zijn tips die nog niet heel breed bekend zijn, maar wanneer je ze eenmaal kent wil je niet meer anders. Welke dat zijn? Lees snel verder.

Verzekeren anno nu

Verzekeringen afsluiten is vandaag de dag zoveel anders dan ongeveer twintig jaar geleden. Je kunt het allemaal heel eenvoudig online regelen en vergelijken. Ook het overstappen zelf is niet meer zo complex als soms wordt gedacht. Gewoon in een paar klikken gefikst, zonder irritante klantenservices en wachtrijen. Daarnaast kun je tegenwoordig ook andersoortige verzekeringen afsluiten zoals een kilometerverzekering. Dit is een nieuw soort verzekering waarbij je alleen betaalt voor de kilometers die je daadwerkelijk rijdt. Dit gebeurt op basis van een inschatting. Mocht het tegen die tijd toch anders uitpakken, dan is er geen man overboord. Er vindt gewoon een herberekening plaats, en dan betaal je voor het aantal kilometers wat daaruit voortvloeit.

Deel meer!

Nu steeds meer mensen thuis en hybride werken staan veel auto’s onnodig stil. Of je nu een autobezitter bent of geen auto hebt maar er af en toe wél één nodig hebt, in beide situaties biedt dit een perfecte oplossing. Je kunt namelijk via online platformen eenvoudig je auto verhuren, maar ook de auto van een ander weer huren. Neem bijvoorbeeld de app van SnappCar. Hiermee kun je online een auto huren, en je zult versteld staan; er is altijd wel één bij jou in de buurt. Maar mocht je een auto hebben, dan is dit de perfecte manier om de kosten enigszins te beperken. Je kunt er een leuk extra zakcentje mee verdienen en daarmee de maandelijkse kosten behoorlijk naar beneden brengen. Je hoeft niet bang te zijn dat zaken als verzekeringen etc. problemen op gaan leveren. Want ook dit wordt gewoon via zo’n platform geregeld, evenals boetes.

Dat autorijden behoorlijk duurder is geworden de afgelopen jaren, dat is iets waar we niet omheen kunnen. Met de toenemende belastingen op brandstoffen is elektrisch rijden al een goed begin om de lasten te drukken, al wordt dit ook steeds prijziger. Ook is het veranderen van de verzekering aan te raden, net als het verhuren van je auto. En het mooie aan al deze maatregelen is dat het ook nog eens zeer duurzaam is. Daarmee is het echt een win-winsituatie; niet alleen goed voor de portemonnee maar ook voor het klimaat!

Kortom, de auto hoeft ook anno 2024 de deur echt nog niet uit. Het is vooral een kwestie van met de tijd meegaan. Ken de nieuwe vormen van verzekeren en ook de plaatsen waar je je auto kunt delen. Wanneer je wat geld over hebt, is het aanschaffen van een elektrische auto een duurzame keuze. En wanneer je het bespaarde bedrag dan in totaal optelt, zul je zien dat het allemaal nog prima te betalen is!