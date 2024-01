Zo kies je de juiste tweedehands bus

Het kiezen van een nieuwe bedrijfswagen kan best een uitdaging zijn. Als je niet meteen een hoop geld wilt uitgeven, is een tweedehands bus een goede optie. Maar dan komen de volgende stappen: wat voor model heb je nodig? En waar moet je op letten bij het kopen van een tweedehands bedrijfswagen? Om je te begeleiden, hebben onze deskundige adviseurs een stappenplan opgesteld.

Of je nu voor het eerst een bedrijfswagen kiest, je oude bedrijfsvoertuig aan vervanging toe is of je een ander type bus zoekt. Met dit stappenplan kun je eenvoudig en snel bepalen welke bedrijfswagen het beste bij jou past. Het helpt je gerichter te werk te gaan en je voorkomt zo dat je per ongeluk voor de verkeerde bus kiest.

Stappenplan: aanschaf tweedehands bedrijfswagen

Stap 1. Stel een eisenpakket op

Neem de tijd om te bedenken wat je precies nodig hebt. Als je de belangrijkste zaken waar je bedrijfswagen aan moet voldoen goed op een rijtje hebt, voorkom je een verkeerde keuze. Denk hierbij aan vragen als:

Wat moet ik vervoeren? Zijn het grote of zware objecten, of valt het mee?

Moeten er meer dan 1 of 2 mensen in de bus passen?

Heb ik een aanhanger nodig?

Ga ik voornamelijk lange afstanden rijden, of rij ik veel rond in de stad?

Stap 2. Onderzoek verschillende modellen en afmetingen

Misschien heb je al een specifiek model in gedachten, zoals een Volkswagen Caddy, een Mercedes-Benz Vito of een Opel Movano. Maar vergeet niet dat elk model verschillende varianten heeft! Wielbases en hoogtes hebben meestal codes als L1, L2, L3 (lengte) en H1, H2, H3 (hoogte).

Als je stap 1 goed hebt uitgevoerd, zal dit je helpen bij het inschatten van de juiste afmetingen. Hierdoor filter je mogelijkheden en houd je misschien nog maar 5 modellen over waar je in geïnteresseerd bent, in plaats van 30.

Stap 3. Hoe zit het met laadvermogen?

Naast afmetingen speelt ook het laadvermogen een cruciale rol bij het kiezen van een bus. Hoe sterk moet jouw nieuwe bedrijfswagen zijn? Hoe zwaar is de lading die hij moet kunnen dragen? Zorg dat je deze informatie helder hebt om te voorkomen dat je een bus aanschaft die niet aan jouw laadbehoeften voldoet.

Let op: Onderdelen zoals imperiaals, stellingen en isolatie verminderen het laadvermogen, net zoals het gewicht van bestuurder en passagiers.



Stap 4. Kies een goed onderhouden bus

Nog belangrijker dan de kilometerstand, is de vraag hoe goed een bus is onderhouden. Een bus met 120.000 kilometer kan bijvoorbeeld op een punt zijn waarop veel onderdelen binnenkort vervangen moeten worden. Daardoor kan een bus die 50.000 kilometer meer heeft gereden zomaar een betere optie zijn, als daar de belangrijkste onderdelen net nieuw zijn. Bij Dutch Vans zijn we altijd transparant over dit soort zaken, maar dat is niet overal zo. Wees daar kritisch op.

Soms hebben voertuigen met weinig kilometers toch een zwaar leven gehad, vooral als ze veel in de stad hebben gereden. Een bus die voornamelijk op de snelweg heeft gezeten, kan ondanks een hogere kilometerstand in betere staat verkeren.

Stap 5. Controleer de vorige eigenaar

Het liefst koop je een bus die geen zwaar leven heeft gehad. Om daarachter te komen, helpt het om te weten wie de vorige eigenaar was. Vraag in ieder geval bij wat voor type bedrijf/bedrijven de bus zijn kilometers heeft gemaakt. Dat kan je al een aardig beeld geven. En vergeet niet dat sommige eigenaren minder zorg besteden aan een voertuig dan jij zou doen!

Stap 6. Accessoires

Maak alvast een inschatting van de benodigde accessoires en voorkeuren op het gebied van uitrusting. Zoals een trekhaak, airconditioning, navigatiesysteem, cruise control, specifieke inrichting (zoals stellingkasten), zijwandbekleding, een oprijramp, enzovoort. Laat je niet verleiden tot accessoires die je eigenlijk niet nodig hebt.

Aan de andere kant, onderschat niet welke accessoires je mogelijk in de praktijk toch nodig hebt. Sommige dingen kunnen je werk een stuk makkelijker maken. Bij Dutch Vans kunnen we altijd helpen door advies te geven en extra's toe te voegen, zodat de carrosserieopbouw en bedrijfswageninrichting perfect bij jouw behoeften past.