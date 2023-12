Welke bedrijfsautoverzekeringen kan je afsluiten?

Wil je een nieuwe bedrijfsautoverzekering afsluiten? Dan sta je vanaf het begin al voor een groot aantal keuzemogelijkheden. Geen enkele verzekering is hetzelfde en je moet voorkomen dat de verzekering niet volledig bij je past. Maar welke verzekering kan je dan eigenlijk afsluiten?



Als eerste is er de WA-verzekering. Dit is de basisverzekering en is de minimale verplichting om de weg op te mogen. Het dekt schade die jij aan anderen toebrengt met je auto. Als jij per ongeluk een andere auto raakt of bijvoorbeeld een lantaarnpaal omverrijdt, dan helpt de WA-verzekering je de kosten te betalen. De verzekering zal alleen niet de schade aan jouw eigen auto dekken.

Uitbreiden met andere verzekeringen

Je hoeft niet bij de basis te blijven met een goede bedrijfsautoverzekering. De WA + beperkt casco kan namelijk nog meer helpen. Deze dekt in eerste instantie de schade aan anderen, zoals ook bij de basisverzekering. De verzekering dekt ook schade aan jouw eigen voertuig. Dit is vooral de schade die komt door diefstal, brand, inbraak en natuurrampen. Je hoeft hierdoor niet voor hoge kosten te staan indien er problemen zijn. Als je de schade ook gedekt wilt hebben die je krijgt tijdens een ongeluk, dan moet je nog een stapje verder gaan. In dit geval krijg je te maken met een allriskverzekering. Als je een keer tegen een paal aanrijdt of een ongeluk veroorzaakt, kan de schade een flinke kostenpost opleveren. Dit wordt allemaal gedekt door jouw verzekering en je voorkomt dat jouw bedrijf in de problemen komt.

Aanvullende opties voor jouw behoeften

Deze drie hoofdtypen zorgen dat je met jouw bedrijf geen financiële problemen krijgt en een groot deel van de kosten gedekt zijn in het geval van schade. Alleen wil je dat jouw bestelautoverzekering zzp nog meer aan jouw behoeften zijn aangepast. In dit geval kunnen de aanvullende opties helpen. Deze aanvullende verzekeringen geven jou nog meer gemoedsrust als je de weg op gaat. Bij deze verzekeringsopties kan je denken aan een inzittendenverzekering, die de medische kosten en schade aan eigendommen van inzittenden dekken. Ook kan je kiezen voor een goede pechhulp. Zo hoef je nooit meer lang te wachten tot de hulptroepen arriveren en jou weer de weg op helpen. Jouw bedrijfsactiviteiten moeten immers niet al te lang stil komen te liggen.

De beste verzekeringen

Om te voorkomen dat je een verkeerde bedrijfsautoverzekering kiest als zzp’er of groter bedrijf is het aan te raden om jouw behoeften eerst op een rij te zetten. Afhankelijk hiervan dien je namelijk naar geheel andere dekkingen te kijken. De WA-verzekering is de verplichte basis, van waaruit je ze verder uit kan breiden. Je kan de dekkingen en aanvullende opties aanklikken die je nodig hebt, waarna je de aanvraagformulieren invult. Het is van belang dat je dit zo nauwkeurig mogelijk doet, zodat de premie bij je past en je geen spijt krijgt van de verzekeringen. Na het doornemen van de polisvoorwaarden en het betalen van de eerste premie kan je de weg op.