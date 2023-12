Kijk 7 dagen gratis CANAL+: nieuwe streamingdienst met tv, films én sport

Eén streamingdienst voor al je entertainment. Dat gaat CANAL+ voor Nederland betekenen. Deze dienst biedt een unieke alles-in-één-oplossing, waarbij je televisie, sport, films en series in één abonnement hebt.

De films en series van CANAL+

Het aanbod films en series van CANAL+ is bijzonder gevarieerd en de focus ligt op Europese producties. Natuurlijk kun je ook Nederlandse films streamen, zoals de spannende oorlogsthriller Zwartboek en het historische spektakel De Hel van 63. Voor liefhebbers van internationale blockbusters zijn er films zoals The Wolf of Wall Street en het koninklijke drama The King’s Speech.

De jonge kijker heeft ook genoeg te zien op CANAL+. Bekende titels als Abeltje, Dolfje Weerwolfje en Minoes zijn eindeloos te streamen.

Onze 3 favoriete actiefilms op CANAL+

Drive

The Grey

Knight and Day

Op deze pagina van CANAL+ bekijk je het volledige aanbod.

CANAL+ biedt ook een kanaal waarop 24 uur per dag actiefilms worden uitgezonden, het Canal Plus Action-kanaal. Je moet dus klaarzitten op het tijdstip dat ze beginnen. Deze titels kunnen we aanraden:

Negotiator (Iedere zaterdag om 20:30 op CANAL+ Action)

Furia

The Brigade (Iedere vrijdag om 20.30 op CANAL+ Action)

Bad Cop (Iedere zaterdag om 21:30 op CANAL+ Action)

Eén streamingdienst voor al je entertainment

CANAL+ is nu zeker interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in films en series. Mocht je liever één abonnement voor al je entertainment afsluiten dan heeft Canal Digitaal een breder aanbod:

Alle films en series van CANAL+, inclusief Originals en internationale producties.

Meer dan 75 tv-zenders. Je kunt live kijken en on demand.

ESPN Compleet voor Eredivisie-voetbal. Je krijgt toegang tot alle vier de ESPN-kanalen.

Voor 14,95 euro per maand heb je daarmee al je entertainment bij elkaar. De app van Canal Digitaal zal binnenkort worden omgedoopt tot CANAL+. Daarmee brengt CANAL+ sport, live-tv, films en series samen op één plek.

Prijs CANAL+: 7 dagen gratis

Je kunt CANAL+ nu een week lang gratis uitproberen. Daarna kost het abonnement 4,99 euro per maand en omgerekend ben je nog goedkoper uit met een jaarabonnement van 49,90 euro. Iedereen die nu Netflix heeft, weet dat dat niet duur is. Streamen kan op maximaal twee apparaten tegelijk.

De app van CANAL+ is te vinden op de App Store en de Google Play Store. Klanten van Ziggo kunnen een abonnement afsluiten via het TV & Streaming-platform.

Kijk 7 dagen gratis CANAL+